OnePlus Resmi Sitesi Hacklendi! Müşterilerin Bilgileri Çalınmış Olabilir!

OnePlus resmi sitesinin hacklendiğine dair bazı geribildirimler kullanıclar tarafından gelmeye başladı. Müşterilerin ödeme aşamasında kayıtlı olan kredi kartı bilgileri çalınmış olabilir.

OnePlus inanılmaz derecede düşük fiyatlarla müthiş cihazlar sunmasıyla ünlü bir şirket. Piyasaya çıktığından beri sürekli gerilla pazarlaması yoluyla adını sektöre hızlıca kazıdı. Telefonlarını müşterilerine hep doğrudan sattı. Pastanın kesilmesini sağlayacak hiçbir perakende satıcısı yok. Telefonu almak için yalnızca OnePlus web sitesine gidip yeni modeli sipariş ediyorsunuz.

Ancak şirketin güvenlik üzerinde biraz daha çalışması gerekebilir gibi görünüyor. Birden çok kullanıcı artık kredi kartı bilgilerinin sızdırıldığını ve birilerinin birtakım kuponlara, rastgele bahis sitelerine ve diğer hızlı nakit çıkış yerlerine harcama girişiminde bulunduğunu bildirdi. Bazıları bunun OnePlus.net‘de alışveriş yaptıktan sonra oluştuğunu ya da ele geçirilen kartların yalnızca OnePlus mağazasında kullanıldığını bildirdi.

Neyse ki çoğu modern kredi kartı sisteminde böyle bir şeyin olmasını engellemek için birçok güvenlik yöntemi bulunmaktadır. Ancak OnePlus.net‘den alışveriş yaptıysanız ve bir PayPal ödeme işlemi yerine kredi kartınızı kullandıysanız tüm bu fiyaskolar temizlenene kadar kredi kartı işlem geçmişinize göz kulak olmanızı öneririz.

OnePlus müşterilerinin endişelerini hızlı bir şekilde yanıtlamayı başardı ancak bir sızıntıyı doğrulamak veya reddetmek için henüz hazır değil. Şirketin şu an itibarıyla resmi olarak kabul edileceği bir forum yazısında OnePlus‘ın kredi kartı verilerini saklamadığı ve bu müşteri ödeme detaylarının güvenli bir 3D Secure tarafından ele alındığı açıkladı. “Kartımı gelecekteki işlemler için kaydet” kutusunu işaretleseniz bile, OnePlus kaydettiği tüm bilgileri ödeme sisteminin veritabanında güvenli bir şekilde şifrelenmiş halde saklıyor. Açıklamaya göre soruşturma halen devam ediyor. Verilerinin tehlikeye girdiğine inanan kullanıcıların security@oneplus.net ile iletişim kurmaları ve OnePlus.net‘de en son ne zaman alışveriş yaptıklarını ve kredi kartı ekstrelerindeki hileli işlemleri bildirmeleri isteniyor.