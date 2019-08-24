OnePlus TV Özellikleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon markalarının bir bir akıllı televizyon modelleri için tanıtım yapmaya başladığını görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Honor TV tanıtımı yapılmış ve bu alanda ilk adım atılmıştı. Hemen sonrasında ise OnePlus TV için detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Bir başka Çinli akıllı telefon üreticisi olan OnePlus tarafından sunulacak olan yeni akıllı televizyonların nasıl özelliklerinin olacağı konusunda detaylar ise ortaya çıktı. İddialı özelliklerle beraber gelmesi beklenen yeni akıllı televizyonların detaylarından söz edelim. Bakalım OnePlus TV modeli nasıl bir sistemle karşımıza çıkacak.

OnePlus TV Neler Sunacak?

Yeni akıllı televizyonların ekran kısmında fark yaratması beklentisi var. Bu modelde 55 inçlik bir panel kullanılacağı konusunda bazı detaylar paylaşıldı. TV serisinde ekran paneli olarak ise QLED panel kullanılıyor olacak.

Haliyle görüntü kalitesi bir hayli yüksek olacak. Ekran kısmında QLED panelinde 4K çözünürlük değeri de sunacağı ortaya çıkan OnePlus TV için teknik bilgiler de ortaya çıkmaya başladı.

Buna göre yeni serinin 3 GB RAM bellek kullandığını görmek mümkün olacak. MediaTek MT5670 serisi işlemcilere sahip olacak olan akıllı televizyonlar, beraberinde Mali G51 grafik birimini de sunacak.

Sadece görüntü kalitesi konusunda değil, işlevsellik bakımından da oldukça iyi bir TV modelinin sunulması bekleniyor. Tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi Android Pie işletim sistemi kullanacağı da açıklanan serinin, özellikle uygulama desteği bir hayli öne çıkacak gibi gözüküyor.

Öyle ki televizyonda istediğiniz uygulamayı açabileceksiniz. Standart olarak yüklü bir şekilde gelen uygulamalar olduğunu da göreceğiz. Hem sosyal medya uygulamalarına hem de 3.parti uygulamalarına sahip olacağı kesinleşen OnePlus TV modeli için nasıl bir tasarıma yer verileceği ise net değil. TV serisinin tasarımı konusunda yeni paylaşılacak olan görselleri beklemek gerekecek.

Şu an için sadece ince çerçevelerin kullanılacağını biliyoruz ancak net olarak tasarımın nasıl olacağını bilemiyoruz. Bunlar için bir süre daha beklemek gerekiyor. En azından Honor modeliyle yarışacak nitelikte olan bir TV serisi sunulmasını bekliyoruz.