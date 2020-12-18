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OnePlus Urban Traveler Backpack İle Tanışın!

OnePlus yepyeni bir ürün ile karşımızda! OnePlus Urban Traveler Backpack hayatınıza yenilik getirecek...

Ayşen Sıla

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OnePlus Urban Traveler Backpack

OnePlus, sahiden de sağlam akıllı telefonlar üretmesiyle tanınıyor. Bununla birlikte, yakın geçmişte, şirket ürün yelpazesini yeni aksesuarlarla ve diğer ürünlerle genişletti.
Şimdi ise, şirket yeni bir ürün duyurdu. OnePlus Urban Traveler Backpack olarak adlandırılan ürün iki Siyah ve Siyah Beyaz renk seçeneklerini de beraberinde getiriyor.

20 litre kapasiteye sahip olan çanta dokuz cebiyle birlikte geliyor. Ana bölmenin bir bölmesi ve fermuarlı bir sırtı bulunuyor. Su şişelerini tutabilen iki çift elastik bant yer alıyor. Arka tarafa doğru, şirketin 16 inç ekrana sahip bir cihazı tutabileceğini söylediği bir dizüstü bilgisayar için ayrı bir bölme de bulunuyor.

OnePlus Urban Traveler Backpack

Ön tarafta küçük bir depolama alanı açan çapraz bir çizgi bulunuyor. İlginç bir şekilde, alt kısmında gizli bir bölmesi de var. Çok seyahat edenlerin işine yarayacak bir diğer özelliği ise  çantanın bagaj direği kemerine sahip olması diyebiliriz.

OnePlus Urban Traveler sırt çantasındaki omuz askıları, güneş gözlüğü veya anahtarlık gibi öğeleri takmak için kullanılabilen plastik bir halkaya sahip. Şirket, fermuarların ve astarın su geçirmez olduğunu ve beyaz rengin lekeleri önlemek için işlendiğini söylüyor. Bu etkileyici sırt çantası 8 Ocak’ta satışa sunulacak.

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KaynakGizmo China

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