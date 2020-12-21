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OnePlus ve Google İş Ortaklığı Yapıyor!

Google ve OnePlus Wear OS'u iyileştirmek için el ele çalışıyor. İki şirketin ortaklığına dair tüm gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz.

Ayşen Sıla

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OnePlus

OnePlus, Wear işletim sistemini iyileştirmek için Google ile birlikte çalışıyor. Çinli akıllı telefon üreticisinin CEO’su Pete Lau, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda Google ile olan işbirliğini açıkladı.

Yeni bir rapora göre Pete Lau, OnePlus‘ın doğrudan Wear OS üzerinde Google ile çalıştığını belirtti. Şu anda, her iki şirket de sistemi iyileştirmek ve Android akıllı telefonlar ve Android TV‘lerle iletişim kurmak için ortaklık yapıyor. Cihazlar arasındaki iletişimdeki bu gelişme, farklı platformlar arasındaki birlikte çalışabilirliği artıracak. Şirketlerin şu anda bunu başarmayı nasıl hedefledikleri henüz bilinmiyor.

Pete Lau’ya göre, “Wear OS kesinlikle daha iyi bir sistemi hak ediyor. Yapmaya çalıştığımız şey, ekosistemlerde cihazın daha verimli çalışabilmesini sağlamak. Bunu oluşturmak üzere Wear OS ekosistemi, Android TV ve Android akıllı telefonlar arasındaki bağlantıyı iyileştirmek için Google ile birlikte çalışıyoruz. Bu, Google tarafından da çok olumlu bakılan bir şey oldu, bu yüzden geliştirmeye çalıştığımız yön bu, ancak şu anda bu konuda paylaşabileceğimizden daha fazlasına sahip değiliz. ” dedi.

Google

Maalesef bu haber, daha önce röportajdan sonra inanıldığı gibi gelecekteki OnePlus akıllı saatlerin Wear OS‘u destekleyeceği anlamına gelmiyor.  Ancak CEO bunun henüz onaylanmadığını açıkladı. Her iki şirket de bir platformu geliştirmek için yakın bir şekilde çalıştığı için gelecekte bir işbirliği görebiliriz.

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Kaynak9to5Google

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