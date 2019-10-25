OnePlus vs Google Ekran Yenileme Savaşları!

Google kısa bir süre önce Pixel 4 serisi amiral gemilerini tanıttı. Telefonların satış noktalarından birisi 90Hz ekran yenileme hızına sahip olmasıydı. Her ne kadar çekici bir yenilik olsa da ekran yenileme ile çeşitli sorunlar ortaya çıktı. Durum bu olunca OnePlus daha deneyimli olduğu için irdeleyici bir açıklama yaptı.

OnePlus UK tarafından 90Hz yenileme hızı ile ilgili olarak alay eden bir tweet paylaşıldı. Yeni tanıtılan Pixel 4 serisinde, 90Hz yenileme hızı, yalnızca telefonun parlaklığı %75 veya daha fazla olduğunda çalışır. Parlaklık bu yüzdenin altına düşerse, yenileme hızı da 60Hz’ye düşer.

OnePlus, ayrıca 90Hz ekranlı telefonlarının “her zaman, her yerde, her zaman hızlı ve sorunsuz” olduğunu ekledi. Tweet, çeşitli parlaklık seviyelerinde bile OnePlus telefonun tutarlı bir 90Hz yenileme hızı sağladığını gösteriyor.

Ancak şirket gönderdikten kısa bir süre sonra tweet’i sildi. Buna rağmen aynı tweetin ekran görüntüsü çoktan internette yayılmaya başladı. OnePlus UK’nin neden tweet’i sildiği bilinmemekle birlikte bazı teoriler var.

Evet, OnePlus akıllı telefonlarındaki yenileme hızının ekran parlaklığı seviyesine bağlı olarak düşmediği doğru. Ancak tüm uygulamalar 90Hz yenileme hızını desteklememektedir. Bu nedenle, OnePlus 7 Pro, 7T veya 7T Pro‘da kullanıcının 60Hz’de kullanacağı bazı uygulamalar da vardır.