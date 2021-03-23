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OnePlus Watch, Bugün Resmi Olarak Tanıtılacak!

OnePlus Watch, bugün resmi olarak görücüye çıkacak. Saatin özellikleri lansmanından önce sızdırıldı.

Ayşen Sıla

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OnePlus Watch

Bu yılın başlarında OnePlus, OnePlus Band fitness takipçisini duyurarak giyilebilir teknoloji pazarına girdi. Bugün, ilk akıllı saati olarak OnePlus Watch’u tanıtacak. Piyasaya sürülmeden önce, güvenilir bir kaynak OnePlus Watch temel özelliklerini paylaştı.

Söylentilere göre akıllı saat, 454 x 454 piksel ve 326ppi piksel yoğunluğuyla HD çözünürlük sunacak. Aynı zamanda 1.39 inç AMOLED ekran sahip olacak. 402mAh pil ile desteklenecek. Bir son rapor, saatin sadece 20 dakika şarj ile yaklaşık bir hafta kullanılabileceğini gösteriyor.

Yeni sızıntı, OnePlus Watch GPS ile 25 saat sürekli egzersiz ve 5 gün kan oksijen/uyku izleme desteği sunacağını iddia ediyor. Akıllı saatin sağ kenarında iki düğme bulunuyor, biri açma/kapatma tuşu ve diğeri de işlev düğmesi olarak karşımıza çıkıyor. OnePlus Watch’un desteklenen özelliklerinden bazıları bir mikrofon, bir hoparlör ve bir doğrusal motor içeriyor.

OnePlus Watch

OnePlus Watch, Android cihazlarla uyumlu olacak. Ancak saatin, iOS cihazlarını desteklemeyeceği iddia ediliyor. Akıllı saat, 5ATM ve IP68 dereceli toz ve su direnci sunacak. Saatin özel Cobalt Limited Edition olarak adlandırılan sınırlı bir versiyonu olması bekleniyor. Fiyatı ise yaklaşık 150 euroya mal olacak.

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KaynakTwitter

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