OnePlus Watch, Her Zaman Açık Ekran Özelliği Sunabilir!

Geçen hafta OnePlus, ilk akıllı saati OnePlus Watch’u piyasaya sürdü. 159 dolarlık saat çeşitli özelliklerle birlikte geliyor, ancak Her Zaman Açık Ekran (AOD) desteği sunmuyor. Resmi forumlarında yayınlanan bir derin incelemede OnePlus, özelliğin neden eksik olduğunu ve daha sonra eklenme olasılığını açıklıyor.

OnePlus Watch, 1,39 inç AMOLED ekrana sahip. Yan düğmeye basarak veya bilekler kaldırarak ekranı uyandırabilen bir özellik de bulunuyor. Saatin AOD desteği olsaydı, yalnızca saati veya tarihi kontrol etmek için bunlardan birini yapmak gerekmeyecekti.

OnePlus, AOD’nin çok istenen bir özellik olduğunu kabul ediyor, ancak AOD’nin güç tüketiminde %50’lik bir artışa yol açabileceğini açıklıyor. Yine de, gelecekteki bir OTA güncellemesine getirme olasılığını değerlendiriyor.

Akıllı saatlerine AOD özelliğini dahil eden bazı üreticiler, kullanıcıların istedikleri zaman kapatıp açmalarına izin veriyor. Örneğin, Amazfit GTR’de, özelliği açıp kapatmanıza izin veren bir ayarlar menüsü var. Ayrıca, günün hangi saatinde etkinleştirilmesini istediğinizi özelleştirmenize de olanak tanıyor.

Özelliği OnePlus Watch’a getirmeye karar verirse OnePlus’ın da benzer bir model sergilemesini bekliyoruz. Gönderide ayrıca saatle ilgili bazı önemli detaylardan da bahsediliyor.

OnePlus, ekran mimarisinin alt katmanını optimize ettiklerini ve kare hızını endüstrinin 30 fps standardından 50 fps’ye çıkardıklarını söylüyor. Bu, OnePlus Watch’un uzun pil ömrüne sahip en akıcı akıllı saatlerden biri olmasını sağlıyor.