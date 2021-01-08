OnePlus Watch, OnePlus Band ve OnePlus Watch RX Geliyor – İşte Detaylar

OnePlus bu yıl ilk akıllı saatini duyuracak ve her şey yolunda giderse, saat bu çeyrekte satışa sunulabilir. Üreticinin ayrıca OnePlus Band olarak piyasaya gelmesi beklenen bir fitness takipçisini de satışa sunması bekleniyor. Şimdi, bir sızıntı, OnePlus Watch ve fitness takipçisinin renkleri ve saat yüzleri dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkardı.

OnePlus Watch ve OnePlus Watch RX

Önceki sızıntılar, OnePlus Watch‘un yuvarlak bir kadranı olduğunu ortaya çıkarmıştı, ancak OnePlus Watch RX‘e bakacak olursak, OnePlus’ın bir saatini kare kadranlı ve diğerini yuvarlak kadranlı olarak satışa sunması bekleniyor. Tahminimize göre OnePlus’ın büyük olasılıkla Oppo Watch ve Oppo Watch RX‘e benzer özellikler sunması bekleniyor.

OnePlus Watch RX’ten bahseden aynı görüntü, bize iki OnePlus Saatin izleyebileceği spor modlarının ve aktivitelerin bir listesini de gösteriyor. Yüzme, badminton, top, dans, eliptik makine, ücretsiz antrenman ve kürek makinesi için özellikler bulunuyor. Ayrıca “özel”, “eğlence”, “kar”, “su” ve “yoga” için de kısımlar var. Saatlerin bahsi geçen spor ve aktivitelerden daha fazlasını destekleyeceğine inanıyoruz.

OnePlus Band

Kaynağımız, OnePlus Band‘ın ayrıntılarını da ortaya çıkardı. İlk olarak, fitness takipçisinin bir 3D görüntüsü bulunuyor. Bandın siyah renkte geleceğini ve çıkıntılı bir tasarım ve uyumlu bir kayışa sahip olacağını gösteriyor.

Kaynağımız tarafından paylaşılan animasyonlu gifler, OnePlus Band‘ın SpO2 ölçümüne sahip olacağını ve yakılan adımları ve kalorileri izleyeceğini gösteriyor. Gifler ayrıca OnePlus Band’ın dokunma hareketleriyle çalıştırılacağını da gösteriyor.

OnePlus Band’ın önümüzdeki hafta 40 doların altında ilk olarak Hindistan’da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ardından küresel pazarda da satışa sunulacak.