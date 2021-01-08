Ana Sayfa Teknoloji Haberleri OnePlus Watch, OnePlus Band ve OnePlus Watch RX Geliyor - İşte Detaylar

OnePlus Watch, OnePlus Band ve OnePlus Watch RX Geliyor – İşte Detaylar

OnePlus'ın yeni akıllı saatlerine dair yepyeni detaylar ortaya çıktı...

Ayşen Sıla

-

0
OnePlus

OnePlus bu yıl ilk akıllı saatini duyuracak ve her şey yolunda giderse, saat bu çeyrekte satışa sunulabilir. Üreticinin ayrıca OnePlus Band olarak piyasaya gelmesi beklenen bir fitness takipçisini de satışa sunması bekleniyor. Şimdi, bir sızıntı, OnePlus Watch ve fitness takipçisinin renkleri ve saat yüzleri dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkardı.

OnePlus Watch ve OnePlus Watch RX

Önceki sızıntılar, OnePlus Watch‘un yuvarlak bir kadranı olduğunu ortaya çıkarmıştı, ancak OnePlus Watch RX‘e bakacak olursak, OnePlus’ın bir saatini kare kadranlı ve diğerini yuvarlak kadranlı olarak satışa sunması bekleniyor. Tahminimize göre OnePlus’ın büyük olasılıkla Oppo Watch ve Oppo Watch RX‘e benzer özellikler sunması bekleniyor.

OnePlus Watch RX’ten bahseden aynı görüntü, bize iki OnePlus Saatin izleyebileceği spor modlarının ve aktivitelerin bir listesini de gösteriyor. Yüzme, badminton, top, dans, eliptik makine, ücretsiz antrenman ve kürek makinesi için özellikler bulunuyor. Ayrıca “özel”, “eğlence”, “kar”, “su” ve “yoga” için de kısımlar var. Saatlerin bahsi geçen spor ve aktivitelerden daha fazlasını destekleyeceğine inanıyoruz.

OnePlus

OnePlus Band

Kaynağımız, OnePlus Band‘ın ayrıntılarını da ortaya çıkardı. İlk olarak, fitness takipçisinin bir 3D görüntüsü bulunuyor. Bandın siyah renkte geleceğini ve çıkıntılı bir tasarım ve uyumlu bir kayışa sahip olacağını gösteriyor.

Kaynağımız tarafından paylaşılan animasyonlu gifler, OnePlus Band‘ın SpO2 ölçümüne sahip olacağını ve yakılan adımları ve kalorileri izleyeceğini gösteriyor. Gifler ayrıca OnePlus Band’ın dokunma hareketleriyle çalıştırılacağını da gösteriyor.

OnePlus

OnePlus Band’ın önümüzdeki hafta 40 doların altında ilk olarak Hindistan’da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ardından küresel pazarda da satışa sunulacak.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakItechnews

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Xiaomi Mi 10i Amazon Üzerinden Satışa Çıkıyor!

Çin'li akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni akıllı telefon modellerini sunmaya devam ediyor. Şirket 2021 yılında da akıllı telefon pazarında ki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Bunun...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

OnePlus Watch, OnePlus Band ve OnePlus Watch RX Geliyor – İşte Detaylar

OnePlus bu yıl ilk akıllı saatini duyuracak ve her şey yolunda giderse, saat bu çeyrekte satışa sunulabilir. Üreticinin ayrıca OnePlus Band olarak piyasaya gelmesi...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung Galaxy Chromebook 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, son birkaç yıldır CES etkinlikleri sırasında devrim niteliğinde modeller sunuyor. Geçen yıl, AMOLED ekranlı ilk Chromebook tanıtıldı. Şimdi ise CES 2021, teknoloji devinin...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Honor V40 18 Ocak’ta Başlıyor

Bugün, Honor, bir Weibo gönderisiyle, Honor V40 akıllı telefonunu 18 Ocak'ta piyasaya süreceğini doğruladı. Kasım ayında Huawei, Honor alt markasını sattı ve bağımsız bir...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo iQOO 7’nin Kamera Detayları Ortaya Çıktı!

Vivo iQOO, 11 Ocak'ta iQOO 7 amiral gemisi telefonunu piyasaya sürecek. Weibo'da akıllı telefonun temel özelliklerini içeren sızdırılmış bir sayfa görüntüsü ortaya çıktı. Aynı...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014