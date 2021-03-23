OnePlus Watch Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus, ilk akıllı saati OnePlus Watch’u piyasaya sürdü. Saat, Classic ve Cobalt Limited Edition olmak üzere iki modelle raflarda yerini alacak. Fiyatı ise 159 dolar olarak belirtildi. Gelin bu akıllı saate yakından bakalım.

OnePlus Watch

OnePlus Watch, 46 mm’lik tek bir modelle geliyor. Bununla birlikte, seçebileceğiniz iki renk seçeneği bulunuyor. Renkler, Ay Işığı Gümüşü ve Gece Siyahı olarak adlandırılıyor. Tasarımın yanında iki düğmeli yuvarlak bir saat kadranı var, bunlardan birinde ‘OnePlus’ logosu göze çarpıyor.

OnePlus, OnePlus Watch’ın dayanıklılık için 316L paslanmaz çelik kasa kullandığını söylüyor. Her saatin 20 farklı işlemle elle cilalandığını da ekliyor. Modeller bir Fluoroelastomer kayışa sahip ve ayrıca üçüncü taraf kayışları da destekliyor. Saat, 46,4 x 46,4 x 10,9 mm boyutlarında ve kayış olmadan 45 gram ağırlığında.

Normal modellerin yanı sıra, akıllı saat ayrıca bir Cobalt Limited Edition’a da sahiptir. Bu model kobalt alaşımından yapılmış (paslanmaz çelikten 2 kat daha sert). Ayrıca Sapphire Glass ile kaplı ön ekrana sahip. Bu versiyon, vegan deri (Hindistan için) ve kelebek tokalı deri kayışlarla birlikte geliyor.

OnePlus Watch, 454 × 454 piksel çözünürlüğe sahip 1,39 inç AMOLED ekrana sunuyor. Bu ekran 2.5D kavisli cama sahip, HD çözünürlük sunuyor ve ayrıca 326 PPI, 50’den fazla saat arayüzüyle donatılmış

OnePlus Watch, 1GB RAM ve 4GB dahili depolama ile eşleştirilmiş bir STM32 yonga setine sahip. İvmeölçer, jiroskop, jeomanyetik sensör, barometre, kan oksijen sensörü, optik kalp atış hızı sensörü, ortam ışığı sensörleri gibi gerekli tüm sensörlere sahip.

OnePlus Watch ayrıca stres seviyelerini, kalp atış hızını (PPG), uykuyu ve Kan Oksijen seviyelerini (SpO2), 110+ egzersiz modunu da izleyebiliyoe. Akıllı saat, akıllı telefonlardan gelen bildirimleri gösterebiliuor, medyayı kontrol edebiliyor, aramaları cevaplayabiliyor (mikrofon ve hoparlör desteklenir) ve Bluetooth aracılığıyla mesajları kontrol edebiliyor.

Yani Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou gibi bağlantı seçeneklerine sahip. Diğer özellikler arasında 5ATM ve IP68 su ve toz direnci, haptikler için doğrusal titreşim motoru, uzaktan kumanda olarak TV’yi kontrol etme (OnePlus TV’ler), Pogo pin şarj destekli 402mAh pil (Çözgü Şarjı – 20 dakika tam şarj) bulunuyor. Bu pil, yerleşik GPS ile 14 günlük tipik kullanım, uyku ve 5 güne kadar kan oksijen izleme, 25 saate kadar sürekli aktivite izleme için derecelendirilmiş diyebiliriz.