OnePlus Watch’ın Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

OnePlus, şu sıralar yeni 9 ve 9 Pro üzerinde çalışmalarını sürdürüyor olsa da şirketin 23 Mart’ta yapacağı etkinlikte bir de OnePlus Watch adını verdiği yeni bir akıllı saati de tanıtması bekleniyor. 2021 yılında hem akıllı telefon hem de akıllı saat pazarında payını daha fazla arttırmak isteyen firmanın yeni 9 serisi hakkında daha önce birçok sızıntı olmuştu ama yeni OnePlus Watch akıllı saati hakkında daha önce pek fazla bilgi ortaya çıkmamıştı.

Bugün ise OnePlus Watch hakkında yeni bilgiler sızdırılmış durumda. Sızdırılan bilgiler arasında yeni saatin teknik özellikleri yer alıyor. Ortaya çıkan bu yeni bilgiler sayesinde artık şirketin akıllı saati hakkında birçok detay elde etmiş oluyoruz.

OnePlus Watch, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle birlikte 46 mm kadran boyutu ile geliyor. Ancak şirketin bu boyut dışında farklı boyutlara sahip versiyonlarını da sunması bekleniyor. Yeni akıllı saat içerisinde, egzersiz algılama, uyku izleme, kalp atış hızı sensörü, stres izleme gibi birçok sağlık ve fitness özelliklerini barındıracak.

Bununla birlikte kandaki oksijen seviyesini ölçmek için Sp02 sensörü de cihazın içerisine yer alacak. Ayrıca cihaz, IP68 sertifikasıyla birlikte suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıya sahip olarak gelecek. OnePlus Watch, akıllı bağlantı seçeneği ile telefonunuzdaki müziği, OnePlus TV için uzaktan kumandayı kontol etmenize olanak sağlıyor.

4 GB dahili depolama alanı, Warp Charge, LTE cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. OnePlus Watch‘ın işletim sisteminin Wear ya da başka bir işletim sistemi mi olacağı henüz bilinmiyor.

Aynı zamanda cihazın içerisinde hangi yonga setinin de kullanılacağı henüz sızdırılmış durumda değil. Bundan dolayı gözler 23 Mart’ta düzenlenecek olan etkinliğe çevrilmiş durumda.