Ana Sayfa Teknoloji Haberleri OnePlus Watch'ın Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

OnePlus Watch’ın Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

OnePlus'ın yeni akıllı saati Watch'ın 23 Mart tarihinde yapılacak olan etkinlikten kısa süre önce teknik özellikleri sızdırıldı. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

-

0
Oneplus Watch

OnePlus, şu sıralar yeni 9 ve 9 Pro üzerinde çalışmalarını sürdürüyor olsa da şirketin 23 Mart’ta yapacağı etkinlikte bir de OnePlus Watch adını verdiği yeni bir akıllı saati de tanıtması bekleniyor. 2021 yılında hem akıllı telefon hem de akıllı saat pazarında payını daha fazla arttırmak isteyen firmanın yeni 9 serisi hakkında daha önce birçok sızıntı olmuştu ama yeni OnePlus Watch akıllı saati hakkında daha önce pek fazla bilgi ortaya çıkmamıştı.

Bugün ise OnePlus Watch hakkında yeni bilgiler sızdırılmış durumda. Sızdırılan bilgiler arasında yeni saatin teknik özellikleri yer alıyor. Ortaya çıkan bu yeni bilgiler sayesinde artık şirketin akıllı saati hakkında birçok detay elde etmiş oluyoruz.

OnePlus Watch

OnePlus Watch, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle birlikte 46 mm kadran boyutu ile geliyor. Ancak şirketin bu boyut dışında farklı boyutlara sahip versiyonlarını da sunması bekleniyor. Yeni akıllı saat içerisinde, egzersiz algılama, uyku izleme, kalp atış hızı sensörü, stres izleme gibi birçok sağlık ve fitness özelliklerini barındıracak.

Bununla birlikte kandaki oksijen seviyesini ölçmek için Sp02 sensörü de cihazın içerisine yer alacak. Ayrıca cihaz, IP68 sertifikasıyla birlikte suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıya sahip olarak gelecek. OnePlus Watch, akıllı bağlantı seçeneği ile telefonunuzdaki müziği, OnePlus TV için uzaktan kumandayı kontol etmenize olanak sağlıyor.

OnePlus Watch

4 GB dahili depolama alanı, Warp Charge, LTE cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. OnePlus Watch‘ın işletim sisteminin Wear ya da başka bir işletim sistemi mi olacağı henüz bilinmiyor.

Aynı zamanda cihazın içerisinde hangi yonga setinin de kullanılacağı henüz sızdırılmış durumda değil. Bundan dolayı gözler 23 Mart’ta düzenlenecek olan etkinliğe çevrilmiş durumda.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

OnePlus Watch’ın Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

OnePlus, şu sıralar yeni 9 ve 9 Pro üzerinde çalışmalarını sürdürüyor olsa da şirketin 23 Mart'ta yapacağı etkinlikte bir de OnePlus Watch adını verdiği...
Devamını Oku
Otomobil

2022 Model Hyundai Tucson PHEV, 32 Millik Elektrik Menzili Sunuyor!

Hyundai, 2022 Tucson N-Line ile ilgili teknik özelliklerine ek olarak, bugün Hyundai, 2022 Tucson plug-in hybrid (PHEV) hakkında da ayrıntılar paylaştı.Bu araçlar, Tucson'un normal...
Devamını Oku
Otomobil

Land Rover Discovery 2021, Arazi Testinden Geçti!

Beşten fazla kişiyi barındırabilen, kanıtlanmış bir arazi aracı arayanlar için Land Rover Discovery, mevcut birkaç seçenekten biri olarak karşımıza çıkıyor. Rakipleri hayli olsa da...
Devamını Oku
Otomobil

Baidu, RoboTaxi Hizmeti Sunmak İçin Kolları Sıvadı!

Çin'in Google'ı kabul eden Baidu, çalışmalarını hemen hemen her alana yaymak için çabalıyor. Çin'deki en büyük şirket olarak kabul edilen Baidu, Çin'in Cangzhou kentinde...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Çinli Teknoloji Şirketleri, ABD’ye Karşı Atağa Geçti!

Daha önce Trump yönetiminin koyduğu yasağın hedefi olan Çin merkezli firmalar, şimdi ABD hükümetine dava açmayı düşünüyor. Bu haber, federal bir yargıcın Xiaomi'ye uygulanan...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014