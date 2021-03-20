Ana Sayfa Teknoloji Haberleri OnePlus Watch'ın Yeni Bir Görseli Sızdırıldı!

OnePlus Watch’ın Yeni Bir Görseli Sızdırıldı!

OnePlus, 23 Mart'ta düzenleyeceği yeni bir teknoloji etkinliğinde yeni 9 serisi cihazlarının yanı sıra bir de akıllı saat tanıtacak.

Yunus Emre Çakır

-

0
Oneplus Watch

OnePlus, yaklaşan yeni teknoloji etkinliğinde karşımıza OnePlus 9, 9 Pro, 9R gibi akıllı telefonlarının dışında bir de OnePlus Watch adını verdiği akıllı saat ile çıkacak. Şirketin yeni cihazlarına tanıtımına 3 gün kala, bugün ortaya OnePlus Watch‘ın yeni bir görseli çıktı. OnePlus tarafından retweetlenen bu görsel şirketin yeni akıllı saatinin bu tasarıma sahip olacağını doğrulamış oldu.

Şirket yeni akıllı saatinde dairesel bir ekran yapısını ve bastırılmış bir görünüm kullanmış. Saatin 20 mm veya 22 mm olmak üzere iki tane değiştirilebilir kordonunun olması bekleniyor. Şirket iki farklı versiyon yerine değiştirilebilir kordon yapısını kullanmayı tercih etmiş.

OnePlus Watch‘ın sızdırılan bu görseline daha detaylı baktığımızda cihazın, siyah renk seçeneğine sahip olduğunu görüyoruz. Cihazın sağ tarafında henüz tam olarak ne işe yaradığını bilmediğimiz iki tane tuş bulunuyor. Ayrıca şirketin yeni akıllı saatinde Google Wear OS işletim sistemi yerine kendi geliştirdiği özel bir yazılım kullanacağı da görsel ile birlikte belli olmuş oldu.

OnePlus Watch, IP68 sertifikası sayesinde su ve toza karşı dayanıklı olacak. Cihazın siyah rengi dışında bir de gümüş renkli bir versiyonu da sunulacak. Bununla birlikte cihazın içerisinde Sp02 sensörü, egzersiz algılama, uyku takibi ve 4 GB dahili depolama alanı gibi birçok özellik yer alıyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

OnePlus Watch’ın Yeni Bir Görseli Sızdırıldı!

OnePlus, yaklaşan yeni teknoloji etkinliğinde karşımıza OnePlus 9, 9 Pro, 9R gibi akıllı telefonlarının dışında bir de OnePlus Watch adını verdiği akıllı saat ile...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

iQOO Z3, 25 Mart’ta Piyasaya Sürülüyor!

iQOO, Vivo'nun üst kuruluşu olarak akıllı telefon pazarında oldukça iyi ürünler sunmaya devam ediyor. Şirket şimdiler de yeni Z3 serisi üzerinde çalışmalar yapıyor. Bilindiği...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 Geliyor

Şubat ayı sonlarında Redmi K40 serisi lansman etkinliğinde Redmi ,RedmiBook Pro 14 ve RedmiBook Pro 15 adlı ilk Pro serisi dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Şimdi,...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi’nin Katlanabilir Telefonu Kanlı Canlı Görüntülendi!

Xiaomi'nin ilk olarak 2019'daki çalışmalarda katlanabilir bir telefona sahip olduğu söylendi ve o zamandan beri, bir sürü habere konu oldu. Daha dün, 3C web...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Türk Telekom, Yapay Zeka Çözümleriyle Gündemde!

Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, fiber kalitesini en üst düzeye çıkarmak ve internet performansını artırmak için yerel olarak geliştirilen yapay...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014