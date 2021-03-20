OnePlus Watch’ın Yeni Bir Görseli Sızdırıldı!

OnePlus, yaklaşan yeni teknoloji etkinliğinde karşımıza OnePlus 9, 9 Pro, 9R gibi akıllı telefonlarının dışında bir de OnePlus Watch adını verdiği akıllı saat ile çıkacak. Şirketin yeni cihazlarına tanıtımına 3 gün kala, bugün ortaya OnePlus Watch‘ın yeni bir görseli çıktı. OnePlus tarafından retweetlenen bu görsel şirketin yeni akıllı saatinin bu tasarıma sahip olacağını doğrulamış oldu.

Şirket yeni akıllı saatinde dairesel bir ekran yapısını ve bastırılmış bir görünüm kullanmış. Saatin 20 mm veya 22 mm olmak üzere iki tane değiştirilebilir kordonunun olması bekleniyor. Şirket iki farklı versiyon yerine değiştirilebilir kordon yapısını kullanmayı tercih etmiş.

OnePlus Watch‘ın sızdırılan bu görseline daha detaylı baktığımızda cihazın, siyah renk seçeneğine sahip olduğunu görüyoruz. Cihazın sağ tarafında henüz tam olarak ne işe yaradığını bilmediğimiz iki tane tuş bulunuyor. Ayrıca şirketin yeni akıllı saatinde Google Wear OS işletim sistemi yerine kendi geliştirdiği özel bir yazılım kullanacağı da görsel ile birlikte belli olmuş oldu.

OnePlus Watch, IP68 sertifikası sayesinde su ve toza karşı dayanıklı olacak. Cihazın siyah rengi dışında bir de gümüş renkli bir versiyonu da sunulacak. Bununla birlikte cihazın içerisinde Sp02 sensörü, egzersiz algılama, uyku takibi ve 4 GB dahili depolama alanı gibi birçok özellik yer alıyor.