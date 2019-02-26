OnePlus Yarının 5G Uygulamaları Programını Duyurdu!

OnePlus, MWC etkinliğinde, kullanıcılara fayda sağlayacak yeni bir program düzenledi. 5G uygulaması geliştirmek için dünya çapındaki uygulama geliştirileri destekleme amaçlı “Yarının 5G Uygulamaları” isimli bir programı duyurdu.

OnePlus, endüstri kaynaklarına entegre etmeyi ve yetenekli geliştiricilerle gelecekteki 5G uygulamalarının tasarımını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Etkinlikte, OnePlus CEO‘su Pete Lau, Qualcomm Başkanı Cristiano R. Amon ve EE CEO‘su Marc Allera katıldı. OnePlus’taki uzmanlar, 5G uygulamalarını daha da canlandırmak için benzersiz OnePlus topluluğunu kullanacaktır.

Programa başvurular bugünden itibaren OnePlus.com/5G sitesi üzerinden başladı. 26 Mart‘ta ise sona erecek. Kazananlar ise OnePlus, EE CEO’ları, Qualcomm Technologies’den yöneticiler ve bir topluluk oyu içeren bir panel tarafından değerlendirilecek.

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10 Nisan’da 20 finalist seçilecek ve 18 Nisan’da 50.000 Avro alacak olan 5 kazanan ilan edilecek. OnePlus, kendi forum sitesinde 5G başlıklı yeni bir alan açacak. Kazanan yeni üyeler aşağıdaki durumlara erişim sağlayacak.