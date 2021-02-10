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OnePlus Yeni Bir Akıllı Telefon Patenti Aldı!

OnePlus, ekran altı selfie kameralara yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. İşte telefon patentine dair bilmeniz gerekenler...

Ayşen Sıla

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Akıllı telefonlar bu günlerde minimum çerçeveyle geliyor. Bu nedenle, öne kamera ya bir çentik ya da bir delik içine yerleştiriliyor. Gelecekteki telefonların bir ekran altı kamera ile gelmesi bile bekleniyor. Ancak OnePlus, yakın zamanda uzun zamandır unutulmuş bir selfie kamera çözümüne sahip akıllı telefon patentini aldı.

OnePlus Technology (Shenzhen) Co.Ltd., 2020 ortalarında WIPO’ya (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) “görüntüleme cihazı” başlıklı bir patent başvurusunda bulundu. Bu patent onaylandı ve 4 Şubat 2021’de yayınlandı.

Patent belgelerine göre, bu akıllı telefon tasarımı, üstteki ince çerçevede öne bakan kamerayı içeriyor. Böylece çentik ve delikli telefonlarda olduğu gibi kullanıcıların dikkati dağılmıyor.

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Ayrıca, patentin evrakları, bu çözümün ekran panelinde bir delik kazmaktan daha ucuz olduğunu belirtiyor. Çünkü üretim maliyetleri düşük, verim ve güvenilirlik ise yüksek. Bu nedenle, sadece çentiklere ve deliklere değil, aynı zamanda ekran altı teknolojisine de daha iyi bir alternatif olabilir.

Şu an itibariyle, OnePlus’ın bu tür bir selfie kamera yerleşimine sahip bir akıllı telefon çıkarıp çıkarmayacağını kesin olarak söyleyemeyiz. Ancak, ekran içi kamera çözümlerinin pahalı olmanın yanı sıra kendi artıları ve eksileri bulunuyor.

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Cepkolik
KaynakLets Go Digital

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