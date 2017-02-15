OnePlus Yeni Reklamı ile Yine Kendinden Söz Ettiriyor

OnePlus bunu tekrar yapmayı başardı ve beklentilerin dışında bir OnePlus 3T reklamı yayınladı.

Reklam, rastgele insanların duygularında hafif cinsel gizli duygular da bulunduğunu itiraf ederek oldukça normal başlıyor olsa da, işler fiziksele dönünce gittikçe çılgınlaşıyor. ‘3T‘ gibi bir cihazı okşamak normal olabilse de, kenarları ısırmak veya ekranı yalamak biraz fazla kaçıyor.

Firmanın mobil cihazlarının tanıtımı konusunda şüpheli bir yargıya sahip olduğu biliniyor. Oldukça zaman geçse de, firmanın insanları kendi telefonlarını ezmeye teşvik etmesi, cinsiyetçi bir fotoğraf yarışması yürütmesi unutulması zor şeyler.

Peki bunun amacı ne? OnePlus, önümüzdeki dokuz gün sürecek, kazananların iki kişiselleştirilmiş OnePlus 3T cihazına sahip olacağı bir yarışma düzenliyor. Yarışmaya katılmak için yapmanız gereken tek şey, yarışma web sayfasında kayıt olmak, ödülü paylaşmak istediğiniz kişi ile bunu paylaşmak, Facebook sayfasını “beğenmek” ve telefonunuzu neden sevdiğinizi anlatan bir videoyu Twitter’dan paylaşmak.