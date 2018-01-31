OnePlus'a iPhone X Benzeri Arayüz Oreo ile Geliyor

OnePlus‘a dair son yayınladığı OxygenOS Open Beta 3 ile iPhone X benzeri bir arayüz test etmeye başladığı iddiaları var. Kenardan kenara ekran olması harika bir şeydir ama yine de bu ekranda dolaşmanız gerekiyor ve Android cihazlarda bu alanı kaplayan yazılım düğmeleri “tam ekranlı telefon” fikrini biraz engelliyor.

OnePlus şimdi farklı bir şekilde bunu başarabileceğini gösteriyor. Şirket, Apple‘ın iPhone X‘te kullandığı arayüze benzer bir arayüzü ekran etrafında rahat gezinmek için test ediyor.

Bu yeni OnePlus özelliği şu an yalnızca Reddit kullanıcısı MisterMrMister tarafından belirtildiği gibi OxygenOS Open Beta 3 sürümünde test etmek üzere geliştiriciler için mevcut. Bu yeni özelliği henüz denemedik ancak erken geribildirimlere göre bazı hareketlerin iyi çalıştığı söylenirken, bazılarının daha fazla üzerinde çalışılmaya ihtiyacı var. Ana ekrana geri dönmek için alt kısımdan yukarı doğru hızlıca kaydırmak mümkün olacak. Geri dönmek için ise kenardan hızlıca kaydırmanız gerekiyor.

Gezinme hareketlerini benimsemek basit bir fikir gibi görünüyor. Yazılım düğmelerinin dağınıklığını ve yer işgalini kaldırıyor ancak bunların doğru yapılması gerekiyor ve yapması haliyle zaman alıyor.

Bu özelliği yakın bir gelecekte test etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz ancak bu arada herhangi biriniz kullandıysanız ve bize göstermek isterseniz yorum üzerinden deneyimlerinizi bekleriz.