Opel Astra 2019 Fiyat Listesi

Alman otomotiv devlerinden Opel’in en köklü araç serilerinden biri olan Opel Astra, bu yılda gözde araçlar arasındaki yerini almış durumda. İki farklı kasa seçeneğinin sunulduğu Opel Astra 2019 modellerinin, bu yıl ne kadar başarılı bir grafik çizdiğine ve Opel Astra 2019 fiyatlarının nasıl olduğuna bakalım.

Opel Astra 2019 Tasarım

İşe her zaman olduğu gibi tasarım kısmından başlamak gerekiyor. Tasarım konusunda başta belirttiğimiz gibi iki farklı kasa seçeneği karşımıza çıkıyor. İlk kasa, alışkın olduğumuz sedan tipi kasa. İkinci seçenekte ise hatcback modeli karşımıza çıkıyor. Tabii ki sedan modelinin biraz daha uzun olduğunu görüyoruz. Hemen tasarım detaylarından söz edelim.

Opel Astra 2019 Sedan

Sedan modelinde kıvrımlı hatlar dikkat çekiyor. Aracın arka kısmında markanın logosunun yer aldığı ve tam bir oranla oluşturulmuş olan keskin hatlar var. Dikine uzanan çizginin üstünde Opel logosunun yer aldığını görüyoruz. Farlar ise bagaj kısmına doğru uzanıyor ve bagaj ile kasa bölümü olmak üzere iki parça halinde karşımıza çıkıyor.

Bunun dışında arka tasarımın güçlü bir duruşu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Aracın ön kısmına geçtiğimiz zaman ise standart Opel çizgilerini görüyoruz.

Yine bu modelde de kaput boyunca uzanan kromaj var ve bu kromajın üzerinden de markanın logosu yer alıyor. Bu kez farların biraz daha keskin hatları olduğunu da eklemek gerekiyor. Daha sert bir görünüş sunulmuş demek yanlış olmayacaktır.

İç Tasarım

Dış tasarım kısmında dikkat çeken dokunuşları bulunan sedan modelin, iç tasarımından da söz edelim. Bu modelde iç tasarım biraz daha göz alıcı. Oldukça geniş sürücü ve yolcu alanları var. Ön koltuk kısımlarının diz mesafesi de arka koltuklar için sunulan diz mesafesi de sedan modellerinde gördüğümüz standart değerlerin biraz daha üzerinde.

Bunun dışında orta konsol tasarımı da oldukça şık. Aracın orta konsol kısmında bir hayli fazla buton bulunuyor. Tercihe göre multimedya ekranı ya da radyo ekranı için kullanılan butonların hemen altında klima butonları dikkat çekmekte. Bu kısmın altında ise vites bölümü öne çıkıyor.

Orta konsola kadar uzanan vites alanı, bardaklık bölümleriyle devam ediyor. Sürücü kısmına geldiğimiz zaman ise ısıtmalı geniş bir direksiyon simidi görmekteyiz. Dijital gösterge panelleri yerine eski tip gösterge panellerine yer veren aracın, sürücü kısmı kapı kollarında da aydınlatma seçenekleri bulunuyor. Aslında bu tüm kapı kolları için geçerli bir seçenek.

Opel Astra 2019 HB Tasarım

Gelelim HB modelinin tasarımına. Doğal olarak HB modeli toplu bir arka kısma sahip. Bu nedenle sedan modeline göre biraz daha dar bir araçtan söz ediyoruz. Marka logosunun öne çıktığı arka kısımda, dışa doğru Opel kabartmasına yer verilmiş ve Opel logosu da bu kısma eklenmiş durumda. Bagaja kadar uzanan farlar, sedan modeline göre daha öne çıkıyor ve biraz daha keskin hatlara sahip.

Ön kısma geçmeden önce tavanda yer alan köpekbalığı yüzgeci anten modelini de unutmayalım. Ön kısma geçtiğimiz zaman ise genel olarak ön tasarımda bir değişiklik göremiyoruz.

Yine sedan modelinde olduğu gibi bir yapıya yer veriliyor. Gündüz farlarının öne çıktığı kaput tasarımında, farklı olarak daha geniş ızgaraların kullanıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca sis lambaları kısmında çok daha net kesimler öne çıkıyor.

İç Tasarım

HB modelinin iç tasarım kısmında çok daha farklı bir yapı sunduğunu ekleyerek başlayalım. Bu seride, sedan modeline göre daha modern bir görüntü söz konusu. Orta konsol kısmında, en üst bölümde yer alan bir multimedya ekranını görüyoruz. Bu ekranın alt kısmında kontrol butonları yer alıyor.

Butonların altında ise içe doğru girintili başka bir alan olduğunu görüyoruz. Yine bu alanda, klima kontrol butonlarının yer aldığı alan. Klima kontrol butonlarının hemen altında ise vites yer aldığını da ekleyelim. Vites kısmından içe doğru geçtiğimiz zaman ise derin bir saklama alanının bulunduğunu görüyoruz.

Daha sonra kol dayama kısmına kadar uzanan bir konsol çizgisi söz konusu. Sürücü kısmına geçildiği zaman ise hem dijital hem de standart gösterge panelinin bir arada kullanıldığını görüyoruz. Yine geniş direksiyon simidinin kullanıldığı aracın, direksiyon üzerinde yer alan kontrol butonlarını da oldukça şık bir dizilimle karşımıza çıktığını görüyoruz.

Opel Astra 2019 Motor Seçenekleri

Sedan ile HB modelleri için kullanılan motorlar aynı. Her iki araç için de 1.6L 136 HP dizel motor ve 1.4L 150 HP benzinli motor bulunuyor. Her iki motor seçeneği için de iki farklı şanzıman seçeneği olduğunu da ekleyelim.

6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik seçeneklerinin bulunduğu vites seçiminde bir de start & stop teknolojili seçim söz konusu. Seçimleri sürücülerin kendilerine göre düzenleyebildiğini belirtelim. Hem motor seçenekleri için hem de şanzıman seçenekleri için farklı alternatifler var.

Araç İçi Teknolojiler

Araç içi teknolojiler kısmında da fark yaratan özellikler yok değil. Hemen Opel Astra 2019 modelleri için sunulan teknolojilere geçelim.

Dinamik Sürüş: İlk dikkat çeken teknoloji, dinamik sürüş modu. Sport tuşunun bulunduğu mod, dinamik bir sürüş için motor ve direksiyon tepkilerini hızlandırıyor. Aracın daha verimli güç sunmasını sağlıyor. Tabii ki buna bağlı olarak yakıt tüketiminde değişiklikler yaşanıyor ekleyelim.

Ergonomik Koltuklar: Araç içerisinde çok daha konforlu yolculuk yapmanızı sağlayan bir başka artı ise yenilenmiş koltuklar. Hem masaj özelliği hem de soğutma özelliği bulunan koltuklar, çok daha rahat bir yolculuk imkanı sunuyor. Sadece soğutma değil, koltukların ısıtma özelliğinin bulunduğunu da ekleyelim.

Isıtmalı Direksiyon Simidi: Yine konforu arttırmak amaçlı sunulan teknolojilerden birisi de ısıtmalı direksiyon simidi.

Elektronik Park Freni: Tek bir tuşla park frenini ayarlamanıza izin veren sistem, gaza bastığınız zaman otomatik olarak park freninin kaldırılmasını sağlıyor. Bunun dışında el freninin yerini sadece bir tuşun alması, alandan ciddi oranda kazanç elde dilmesini sağlamakta.

R 4.0 IntelliLink: Opel Astra 2019 modellerinin içerisinde yer alan multimedya sistemi olarak gösterebileceğimiz teknoloji, Android Auto ve Apple CarPlay destekleri sunmakta ve sürücülerin akıllı telefonlarını kolayca yönetmesini sağlamakta.

Opel Eye Güvenlik Sistemi: Sürüş güvenliğini bir hayli arttıran Opel Eye sistemi, aracınızın sürekli olarak çevreyi kontrol etmesini sağlıyor. Söz konusu teknoloji içerisinde birçok ayrıcalıklı güvenlik önlemi bulunuyor. İlk dikkat çeken kısım fren destek sistemi. Bu sistem sayesinde, öndeki araca göre otomatik frenleme yapılabiliyor.

Güvenli araç mesafesi korunuyor. Bu sisteme ek olarak bir de şerit takip desteği sunulmakta. Yine şerit takip desteği de aracınızın yoldan çıkıp çıkmadığını, şerit dışına çıkıp çıkmadığını anlayabiliyor. Şerit dışına çıkılması durumunda önce sürücü uyarılıyor daha sonra ise mini dokunuşlarla araç yeniden şeride döndürülüyor.

Son olarak bu teknolojinin trafik işaretlerini tanıma sistemi sunduğunu da ekleyelim. Trafik işaretlerini tanıyarak, yol durumunda yaşanan anlık değişimlere tepkiler veriliyor ve gösterge paneli üzerinden sürücü uyarılıyor.

AFL+ Farlar: Sedan modelde karşımıza çıkan far teknolojisi, aracın hava koşullarına ve ortam aydınlatmasına göre far derecesini ayarlıyor. Bu şekilde en kötü hava koşullarında bile güvenli aydınlatma mesafesi sunulmuş oluyor.

Opel Astra 2019 Fiyat Listesi

Fiyatlar kısmında da yine Sedan ve HB ayrımı var. Hemen aşağıda önce Sedan modellerinin 2019 yılı fiyatları ve ardından da HB modellerinin 2019 fiyatlarını bulabilirsiniz.