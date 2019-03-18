Opel Corsa 2019 Fiyat Listesi

Efsane serilerden biri olan Opel Corsa, mini araç modellerinden biri olmasının yanı sıra yeni teknolojileriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Markanın iddialı modellerinden biri olan Opel Corsa 2019, hem tasarım olarak hem de sunduğu teknolojiler ile kendisini kanıtlamış modellerden bir tanesi.

Bu serinin neler sunduğuna ve tasarımların nasıl olduğuna daha detaylı olarak bakalım. Mini boyutlarına karşı Opel Corsa 2019 ne kadar öne çıkan bir araç serisi?

Opel Corsa 2019 Tasarımı Nasıl?

İşe tasarım kısmından başlamak gerekiyor. Tasarım konusunda Opel’in iddialı markalardan biri olduğunu görüyoruz. Opel Corsa 2019 modeli de bu iddiayı ortaya koyan araç serilerinden bir tanesi.

Genel olarak Opel Corsa mini araç sınıflarına dahil ediliyor. Tasarım kısmında da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bir ara üretilen panelvan modelini çıkaracak olursak, yeni serinin genel tasarımı koruduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Yine 4 kapılı bir model olarak gelen yeni serinin, daha sade ve şık bir tasarımı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sportif bir ön ızgaranın kullanıldığı seride, biraz daha yumuşak hatlara yer veriliyor. Gövde kısmında daha dairesel hatların kullanıldığı bir kaput kısmına ve yine tek bir çizginin boydan boya uzandığı yan tarafa sahip bir araç söz konusu.

Yüksek kaliteli malzeme kullanımına devam edilmiş olan serinin, far kısmında da C şeklinde dışa doğru bir far yapısı var. Yine sis farları kısmında ise krom detaylar öne çıkıyor. Sportif ön ızgaranın hemen ortasında yer alan standart Opel logosunun yeri ise değişiklik göstermiyor. Yine bu kısımda iddialı bir yerleşim ile karşı karşıya kalıyoruz.

Tabii ki arka kısımda toplu bir tasarıma yer veriliyor ve yine arka kısımda yer alan Opel Corsa logosunun da dışa doğru çıkık olduğunu görüyoruz. Bu bölümde de herhangi bir değişiklik yapılmış değil. Sadece biraz daha kabartılmış bir logo var.

Bunun dışında farlarında dışa doğru bombeli olduğu ve daha dairesel hatlara sahip olduğunu görüyoruz. Bagaj kapağında yer alan keskin hatları saymayacak olursak, genel tasarımını koruyan bir seri devam ediyor. Alt kısımda yer alan siyah tampon bölümünde ise geniş bir egzoz bölümünün dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Bu kısımda da yine şık bir tasarıma yer verilmiş.

Dış tasarım kısmında yer vereceğimiz son detay ise jantlar. Alaşımlı jantların sunulduğu seri, 15 inç ile 17 inçlik iki farklı jant seçeneğiyle beraber geliyor. Sürücüler bu konuda çeşitli özelleştirmeleri seçebiliyor. Paketlere göre seçimler ve ebatlar değişiklik gösterebiliyor. Dış tasarım konusunda paylaşabileceğimiz son detay bu olarak karşımıza çıkıyor.

İç Tasarım Nasıl?

Gelelim Opel Corsa 2019 modelinde yer alan iç tasarım detaylarına. İç tasarım kısmında yine aynı yapı var. Küçük ama teknolojik araçlardan biri olan Opel Corsa 2019, yüksek kalite malzeme sunuyor.

İşlemeli koltuklarla beraber öne çıkan serinin, birçok deri detayının bulunduğunu da ekleyelim. Deri ve dikişli direksiyon simidinin hemen önünde yer alan gösterge panelinin çok daha şık hale getirildiğini ekleyelim.

Konsol kısmında ise dizilim değişmiyor. Yine vites kısmı ve vites kısmının hemen üzerinden klima bölümü yer alıyor. Sürücüye doğru dönük olan orta panelin klima kontrol butonlarının hemen üzerinde ise bir multimedya ekranı var.

Konsol içerisine gömülü olarak gelen multimedya ekranının dokunmatik panel dışında çeşitli fiziksel tuşlarla desteklendiği de yine göze çarpan detaylar arasında. Ekranın her iki yanında da çeşitli fiziksel tuşlara yer verilmiş durumda. Multimedya ekranının hemen üstünde yer alan kısımda ise geniş ızgaralar var.

Klima ızgaralarının üst kısma taşınmış olması, kullanılabilirliği arttırmış durumda. Bu detaylarının dışında Opel Corsa 2019 modelinin koltukları da dikkat çekici. Arka koltuklarda dahil olmak üzere döşeme kullanılan aracın, arka koltuk mesafesi biraz daha küçük tutulmuş. Aracın sınıfına bakacak olursak, çok yüksek bir beklenti yok zaten.

Bu kısımda sunulan diz aralığı değeri, aracın sınıfı için yeterli olarak gösterilebilir. Zaten Corsa çok büyük bir araç modeli değil. İç tasarım kısmında son detayımız tavan bölümü olsun.

Bu seriyle beraber cam tavan seçeneği de sürücülere sunuluyor. Cam tavan seçimin sürücüye ve paketlere göre değişiklik gösterdiğini de belirtelim. Yine özelleştirme kısmında buna göre seçimler yapmak mümkün olacak.

Bagaj konusunda da birkaç detaydan söz etmeden geçmeyelim. Bu modelde de çok yüksek bir bagaj hacmi söz konusu değil. Daha önce sunulan modellere göre bir miktar daha geniş bagaj sunan markanın, koltuklar yattığı zaman geniş bir kullanım alanı iddiası var. En azından koltukların yatabiliyor olması bile önemli bir artı olarak gösterilebilir.

Eğer araca iki kişi binerseniz ya da arka koltukları kullanmazsanız, çok geniş bir bagaj alanına sahip olmuş oluyorsunuz. Bagaj hacmi için açıklanan değerin 285 litre olduğu da yine açıklanan özellikler kısmına öne çıkan detaylar arasında. Son olarak katlanabilir arka koltukların, yine çocuk koltuğu desteğiyle beraber geldiğini ekleyelim.

Opel Corsa 2019 Motor Seçenekleri

Tasarım kısmında çok önemli bir değişken söz konusu değil. Corsa eski modellerde olduğu gibi genel bir tasarım çizgisi benimsemiş durumda. Genel tasarım konusunda mini hatlarıyla dikkat çeken serinin, motor seçenekleri kısmında da mini özelliklerini yansıttığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu seride yine 6 adet motor seçeneği bulunuyor. Motorlar 70 beygir ile 90 beygir arasında değişen seçeneklere sahip.

Toplamda 6 farklı motor seçeneği olsa da 70 ile 90 beygir seçeneklerinden farklı bir motor seçeneğinin sunulmadığını ekleyelim. Ana seride 1.2 litre 70 beygir gücünde benzinli bir motora yer veriliyor.

Bu seride 5 ileri manuel vites seçeneği var. Bir diğer model ise 120.yıl özel serisi. 120.yıla özel olarak sunulan seride de 90 beygirlik bir motor var ve bu motorun hacmi de 1.4 litre olarak açıklandı. AT6 motorlarının dışında 6 ileri otomatik şanzıman da dikkat çeken diğer detaylar arasında yer alıyor.

Geri kalan hemen hemen her modelde 1.4 litre 90 beygirlik motor bulunuyor. Eğer manuel vites seçimi yaparsanız, bu durumda 5 ileri vites seçeneği karşımıza çıkıyor. Otomatik vites seçeneğinde ise 6 ileri otomatik seçeneği karşımıza çıkıyor. Başka bir alternatif ya da paketlere göre değişen motor seçenekleri yok. Sadece bu iki seçenek sürücülere sunulmuş durumda.

Araç Teknolojileri

Gelelim araç teknolojilerinin neler olduğuna. Bahsettiğimiz gibi bu seri mini ama biraz daha teknolojik yönüyle öne çıkan seriler arasında yer alıyor. Mevcut teknolojilerde bu durumun en büyük kanıtı. Hemen aracın detaylarından söz edelim.

Geri Görüş Kamerası: Opel Corsa 2019 modelinde ilk dikkat çeken artılardan biri geri görüş kamerası. Geniş açılı geri görüş kamerasının multimedya ekranı üzerinden yönetilmesi mümkün hale getirilmiş durumda. 7 inç multimedya ekranı üzerinden geniş açılı görüntüyü kontrol etmekte bir o kadar kolay.

Cıty Modu: Aracın sürüş modunun değiştiren City modu adı verilen bu mod sayesinde, direksiyonunun hassaslığı artırılıyor. Hıza duyarlı olarak elektrik destekli bir kontrol sunuluyor. Yani aracın sürüş modları için ekstra bir artı nokta sunulmuş oluyor demek yanlış olmayacaktır.

Direksiyon hareketlerine daha da keskinlik eklemenize izin veren özel mod, aynı zamanda yakıttan tasarruf etmenize de olanak sağlamakta. City modunun son artısı, park işlemini bir hayli kolaylaştırıyor olması. Park ederken veya düşük hızda giderken, direksiyon kontrolü maksimum seviyeye kadar çıkarılmış oluyor. Bu yönüyle Cıty modunun artıları tartışılmaz.

Teknoloji Paketi: Yeni seri içerisinde yer alan ve teknoloji paketi olarak gösterilen bölüm, genel kullanımda sürücülerin işini bir hayli kolaylaştırıyor. Her modelde yer almayan bu özellikler içerisinde ilk dikkat çeken bölüm farlar.

Söz konusu teknoloji sayesinde farlar ışığa göre kendisini ayarlayabiliyor. Otomatik olarak yanan farlarının yanı sıra, ışığa duyarlı iç dikiz aynaları da sunuyor. Geceleri arkadan genel araçların farlarının gözünüzü almaması için karartılmış dikiz aynaları sunuluyor.

Teknoloji paketinde sadece bu özellikler bulunmuyor. Bunun yanında yağmur sensörlerü de bulunuyor. Yağış durumuna göre otomatik olarak çalışan silecekler de yine başarılı noktalardan bir tanesi.

Ek olarak hem arka kısımda hem de ön kısımda park sensörlerine yer veriliyor. Her iki sensör kısmında da multimedya ekranından bilgi almak mümkün. Bu pakette son detay ise LED gündüz farları bunu da eklemiş olalım.

R 4.0 IntelliLink Multimedya: Multimedya ekranında da yenilikler söz konusu. Hem Apple CarPlay desteği hem de Android Auto desteği bulunan ekranların kullanımı kolaylaştıran birçok özelliği bulunuyor.

Eller serbest moduyla beraber sunulan kablosuz görüşme özelliği, yine kablosuz müzik dinleme özelliği, USB üzerinden fotoğraf ve video gösterme özelliği gibi artı özellikler var.

Zaten hem Android Auto hem de Apple CarPlay desteğinin olmasının avantajları bunlar. Fakat burada önemli bir detay var. Her paket içerisinde multimedya ekranı yer almıyor. Birçok paket kısmında standart radyo sistemlerine yer veriliyor.

Yine standart radyo kullanan modellerde de Bluetooth ile bağlantı desteğine yer veriliyor. Her iki modelde de 6 adet hoparlör bulunduğunu da ekleyelim. Ses konusunda çok iyi bir teknoloji sunulmasa da genel olarak başarılı bir ses sistemi var diyebiliriz.

Isıtmalı Koltuklar ve Direksiyon: Opel Corsa 2019 modelinde bahsedeceğimiz son avantajlardan birisi de ısıtmalı koltuk ve direksiyon artısı. Kış aylarında sürücülerin çok daha rahat etmesi sağlanıyor demek yanlış olmaz. Özellikle direksiyon ısıtması bayağı bir başarılı.

Opel Corsa 2019 Fiyat Seçenekleri

Serinin özelliklerinden ve tasarımlarından sonra gelelim fiyatlara. Açıkçası sınıfı için pahalı bir araçtan söz ediyoruz. 2019 yılı için açıklanan fiyatlarda şöyle;

Essentia 1.2 litre 70 HP manuel 91.900 TL

Essentia 1.4 litre 90 HP otomatik 100.900 TL

Design 1.4 litre 90 HP otomatik 108.300 TL

Enjoy 1.2 litre 70 HP manuel 98.900 TL

Enjoy 1.4 litre 90 HP otomatik 108.700 TL

Seçimleriniz opsiyonel olarak aracınıza eklenecek olan teknolojilere göre fiyatları değiştirebiliyor.