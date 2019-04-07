Opel Insignia 2019 Fiyat Listesi

Opel’in en prestijli arabalarından biri olan Opel Insignia, genel satış rakamlarında da bir hayli yüksek seviyelerde seyrediyor. 3 farklı model ile karşımıza çıkan seri, hem tasarım açısından hem de teknik özellikler açısından kendisini kanıtlamış modeller arasında. Sözü daha fazla uzatmadan Opel Insignia 2019 modellerinin fiyatlarına, tasarımlara ve araç özelliklerine bakalım.

Opel Insignia Grand Sport Modeli

Başta dediğimiz gibi Opel Insignia 2019 modelleri 3 farklı araç seçeneğiyle geliyor. İnceleyeceğimiz ilk modelde Grand Sport modeli. Gerek tasarımla gerekse de motoruyla dikkat çeken modelin özelliklerinden başlayalım. Burada tasarımdan başlayacağımızı ve diğer modeller için de aynı sıralamayı işleyeceğimizi de söylemiş olalım.

Grand Sport Tasarımı Nasıl?

Opel Insignia 2019 modelleri içerisinde en dikkat çeken tasarıma sahip olan paket bu paket. Grand Sport serisinde dikkat çeken bir tasarım hattı var. Ön kısma baktığımız zaman kaput üzerinde tam olarak ortalanmış tek bir şerit kullanıldığı ve aracı resmen iki simetrik parçaya ayırdığı görülüyor.

Bu bölümde öne kadar gelen çizgisinin Opel logosu ile tamamlandığını görüyoruz. Logonun her iki yanında martı kanadına benzer bir kromaj kullanılmış durumda.

Yine bu kısımda geniş ızgara delikleri var ve çerçevenin hemen dışında farlar başlıyor. Ana farların üzerini saran LED gündüz farlarının yanında, alt kısımda dikkat çekici sis lambalarının yer aldığını görüyoruz.

Her iki tarafta da dönüşe duyarlı aydınlatma sistemi var. Aracın genel hatları ise oldukça keskin detaylara sahip. Arka kısma geçtiğimiz zaman ise LED stop lambaları dikkatimizi çekiyor.

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Keskin hatalara sahip olan ve biraz daha öne uzanan bagaj detayının dışında farlar göze çarpıyor ve yine tam ortada Opel logosu yer alıyor. Arka kısımda tasarımı biraz daha keskinleştiren bir egzoz yapısının sunulduğunu da ekleyelim.

Her iki tarafta yer alan egzozlar, aracın daha sert bir görüntüye kavuşmasını sağlamış durumda. Arka kısım için son detayımız üst bölümde yer alan köpekbalığı anten. Yine bu detayda aracın sert bir görüntü kazanmasını sağlamış durumda.

İç tasarıma geçmeden önce önemli bir detaydan da söz edelim. Grand Sport sedan bir seri. Bu nedenle bagaj hacmine önem verilmiş. 490 litrelik bagaj hacmi, koltuklar yattığı zaman 1450 litreye kadar çıkabiliyor. Bu da aracın bagaj hacmi konusunda bir hayli öne çıkmasını sağlıyor.

İç Tasarım Detayları

Dış tasarım konusunda merak edilen detaylardan söz ettik. Grand Sport modelini seçecek olan sürücüler için iç mekan tasarımından da söz etmek gerekiyor. Sürücü odaklı bir iç tasarım söz konusu. Hem orta konsol kısmında hem de direksiyon kısmın da sürüş kontrollerini kolaylaştıracak bir yerleşim söz konusu.

Orta kısımda sürücüye dönük bir multimedya ekranı yer alıyor ve bu ekranın hemen altında kontrol butonlarının öne çıktığını görüyoruz. Yine klima kontrol butonları da hemen bu kısmında altında yer alıyor.

Multimedya ekranının her iki yanında yer alan klima ızgaralarını da unutmamak gerekli. Her iki tarafta da oldukça geniş havalandırma ızgaraları var.

Yine hem sol kısımda hem de sağ kısımda geniş ızgaralar kullanıldığını da eklemek gerekiyor. Konsol kısmında son detayımız, vites bölümü. Klima kontrol butonlarından aşağı doğru indiğimiz zaman vitesi görüyoruz ve saklama alanları da yine bu kısımda kullanılmış.

İç tasarım bölümünde son bahsedeceğimiz detay, koltuklar. AGR tarafından onaylanan tamamen ergonomik koltuklara yer verilmiş. AGR onaylı olan koltuklar, hem sportif hem de son derece konforlu bir yapı sunulmasını sağlıyor.

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Ayrıca hem koltuk altlarında hem de kapı kollarında ambiyans aydınlatmasına yer verildiğini de eklemek gerekiyor. Kısacası iç tasarım kısmında da oldukça başarılı bir araç söz konusu.

Opel Insignia Grand Sport Motor Seçenekleri

Motor seçenekleri konusunda çok fazla alternatif yok. Bu modelde hem otomatik hem de manuel şanzımana sahip olan tek bir motor var. 1.6 litre Dizel motor, 136 beygir gücünde ve star&stop destekli olarak geliyor. Yakıt tüketimi konusunda üstün bir performans gösteren motor, 6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik seçeneklerine sahip.

Bu motor seçeneğinin dışında bir de GSi modelinde kullanılan motor seçeneği var. Bu motorda da 2.0 litre dizel seçeneği var. BiTurbo özellikli motor 210 beygir gücünde ve 4X4 destekli. Bu motorda da 8 ileri otomatik vites seçeneği var. Manuel vites için ise herhangi bir seçenek yok.

Grand Sport Araç Teknolojileri

Motor ve tasarım konusunda fark yaratan Opel Insignia 2019, teknoloji konusunda da oldukça başarılı. Aracın nasıl ayrıcalıklar sunduğundan söz edelim.

Intellilux LED Farlar: Dış tasarımı dikkat çeken serinin farlarına ayrı bir parantez açmıştık. Sadece tasarım konusunda değil, farların teknoloji kısmında da fark yarattığını söylemek yanlış olmaz. Bu modelde kullanılan farların akıllı far özelliği var. Özel bir teknoloji kullanan farlar, diğer araçların etrafını karatıyor ancak yolun diğer kısımlarını 400 metreye kadar aydınlatabiliyor.

Bu sayede hem diğer sürücüler rahatsız olmuyor hem de yolun karanlık kısımları aydınlatılmış oluyor. Yine viraj aydınlatma özelliği de bu teknolojiyi destekleyen özellikler arasında ve çok daha net bir aydınlatma sunulması sağlanıyor. Ancak viraj aydınlatma özelliği 40 km hıza kadar destekleniyor.

Otomatik Hız Sabitleyici: Opel’in koruma kalkanı içerisinde yer alan teknoloji, aracın trafik durumuna göre gaz ve fren yaparak hızını ayarlamasını sağlıyor. Tampon tampona kaza yaşanması riskini ortadan kaldıran özellik, daha güvenli bir sürüş elde edilmesini sağlıyor.

Head-Up Display: Hayalet ekran olarak da anılan söz konusu ekran, hemen sürücünün önünde yer alıyor ve sürücünün gözlerini yoldan ayırmadan araç ile sürüş durumu hakkında bilgi almasını sağlıyor. Hayalet ekran olarak gösterebileceğimiz ekranda navigasyon bilgileri gibi bilgilere de ulaşmak mümkün. Bu konuda biraz sürücü seçimlerine göre düzenleme söz konusu.

Akan Trafik Uyarı Sistemi: Akan trafik uyarı sistemi, yine Opel kalkan sisteminin bir parçası. Aracınızı geri geri sürerken arkadan gelebilecek araçlar ya da yayalara karşı sizi uyarıyor. Böylece sürpriz kazaların da önüne geçilmiş oluyor. En azından araç sizi bu konuda çok daha kapsamlı bir şekilde uyarmış ve dikkatinizi arttırmış oluyor.

Kör Nokta Uyarı Sistemi: Yavaş yavaş standart olarak sunulmaya başlayan teknolojilerden biri olan kör nokta uyarı sistemi, sollama yaparken diğer araçlara karşı sizi uyarıyor. Yine kazaların önüne geçmek adına önemli bir teknolojiden söz ediyoruz.

Yaya Tanıma ve Acil Fren Sistemi: Aracınızın güvenli durma mesafesine ulaşması için fren destek sistemine yer veriliyor. Ayrıca yolda yayalar tanınıyor ve sürücülerin karşınıza ani çıkmaları durumda kazaların önüne geçiliyor.

Şerit Takip Sistemi: Son olarak, güvenlik kalkanı içerisinde bir de şerit takip sistemi sunulduğunu da ekleyelim. Radar ile çalışan teknoloji, aracınızın şerit ihlali yapması durumunda sürücüleri uyarıyor.

Anahtarsız Çalıştırma: Araç içi teknolojilerden biri olan anahtarsız giriş, ve anahtarsız çalıştırma özelliği de oldukça kullanışlı olan özelliklerden biri olarak gösterilebilir. Aracınızı sadece bir tuş ile çalıştırmanıza izin veriliyor.

Multimedya Ekranı ve Kablosuz Şarj: Orta konsol kısmında yer alan 7 inçlik dokunmatik ekran dikkat çeken en önemli teknolojilerden bir tanesi. Araç içi navigasyon ve eğlence sistemlerinin kontrol edildiği bölüm, Android Auto ve Apple CarPlay destekli.

Hem akıllı telefonlarınızı eşleştirebiliyorsunuz hem de eller serbest modlarını kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında yine bu bölümden bağımsız olarak bir de kablosuz şarj alanına yer veriliyor. Kablosuz şarj alanı için de de hem akıllı telefonlarınızı hem de destekli diğer cihazlarınızı şarj etmeniz mümkün.

Bose Ses Sistemi: Eğlence sistemine ek olarak sunulan Bose ses sistemi, gelişmiş bir akustik dengesi sunuyor. 9 hoparlörü bulunan aracın, ses kalitesi konusunda en iyi deneyimlerden birine sahip olduğu kesin. Fakat bu ses sistemi tüm paketler için sunulmuyor. Yani standart bir teknoloji değil.

Adaptif 4X4 Sistemi: Aracın yol tutuşunu arttırmak için en iyi teknolojilerden biri olan 4X4 sistemi, aktif olarak aracın torkunun dağıtılmasını sağlıyor. Ön ve arka tekerler arasında tork dağıtımı yapan sistem, sağ ve sol tekerler arasında da tork dağıtımı gerçekleştirebiliyor. Bu sayede yol tutuşu bir hayli artıyor.

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FlexRıde Süspansiyon: Aracınızın farklı modlara göre farklı sürüş deneyimleri sunması sağlanır. Bu teknoloji Spor modu için de destek sunuyor.

GSi Modeli: Bu serinin GSi modeli olarak gösterilen bir model daha var. 4 model içerisinde gösterdiğimiz seri, 2L motor seçeneğinin bulunduğu paket.

Opel Insignia Sports Tourer Modeli

Grand Sport modelinde sonra dikkat çekeceğimiz bir başka model ise Tourer serisi. Farklı bir model olarak gösterebileceğimiz serinin tasarım ve özelliklerinden söz edelim. Bakalım bu modelde ne gibi farklar var?

Opel Insignia Sports Tourer Tasarımı

Bu modelin tasarımında önemli bir değişiklik söz konusu. Değişikliklerden söz edeceğiz ancak öncelikle ön tasarımdan başlayalım. Ön kısımda çok fazla oynama yok. Tıpkı Grand Sport modelinde olduğu gibi kanat şeklinde kromaj alanının hemen ortasında Opel logosunun yer aldığını görüyoruz.

Bu kısmın hemen altında da ızgara alanının olduğunu görüyoruz. Hem far tasarımı hem de kaput tasarımı konusunda da bir değişiklik söz konusu değil. Grand Sport modelinde sunulan ön tasarım birebir olarak korunmuş durumda.

Arka tasarımda ise önemli değişiklikler var. Bu seri station wagon bir seri. Haliyle arka kısımda biraz daha uzun bir araç sunulduğunu görüyoruz. Bagaj kapağına kadar uzanan kromajların dikkat çektiği seride keskin bir far çizgisine yer verilmiş.

Yine egzoz çıkışları da değiştirilmiş durumda. Biraz daha uzun iki taraflı egzoz çıkışları söz konusu. Bunun dışında dikkat çeken son detay ise bagaj hacmi. Tabii ki bu seride daha geniş bir bagaj hacmi var. Serinin 1665 litre hacme kadar çıkabilen bagajı, oldukça geniş bir kullanım alanı sunulmasını sağlıyor. Ayrıca bkz: Otomobil Fiyatları

İç Tasarım Nasıl?

Gelelim iç tasarıma. Grand Sport modeliyle bu model arasında çok büyük bir tasarım farkı yok. Yine ön kısımda geniş bir multimedya ekranının sunulduğunu görüyoruz.

Multimedya ekranının hemen altında yer alan butonlar genel kontrol sağlarken, bu kısmın altında da klima kontrol butonlarının yer aldığını görmekteyiz. Yine onaylı ergonomik koltuk modellerine yer verilen aracın, iç tasarım kısmında en önemli artısı ise açılabilir panoramik cam tavan.

Bunun dışında diğer seride olduğu gibi ambiyans aydınlatmasının ve benzeri detayların kullanıldığını görüyoruz. Kablosuz şarj bölümü ve saklama alanları için belirlenen yerlerde değiştirilmiş değil. Ana tasarım çizgilerinde bir değişiklik söz konusu değil.

Sports Tourer Motor Seçenekleri

Motor seçenekleri kısmında da önemli bir fark yok. Bu modelde iki farklı versiyona yer veriliyor. Bir seride 1.5 litre hacme sahip olan Direkt enjeksiyonlu Turbo motora yer veriliyor. Bu motorda sunulan güç ise 165 HP. Yine start& stop teknolojili olan motorun şanzıman kısmında ise 6 ileri otomatik seçeneği sunduğunu görmekteyiz.

Diğer motor seçeneği kısmında ise Grand Sport serisinde olduğu gibi 1.6 litre dizel motor kullanılmış durumda. Bu motorun da 136 beygir güç ürettiğini ve 6 ileri otomatik şanzımana sahip olduğunu ekleyelim. İki motor dışında herhangi bir motor seçeneği yok. Sadece bu versiyonlarda satış var.

Araç içi Teknolojilerde Neler Var?

Araç içi teknolojiler kısmında büyük ölçüde Grand Sport modelinde sunulan teknolojilerin bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yine de bazı ufak değişiklikler ve kasa modelinden kaynaklı olarak eklenen artılar var. Biz bir kere daha araç içi teknolojilerinden ve sunulan ayrıcalıklı sistemlerden söz edeceğiz. Bakalım bu seride neler görebiliyoruz?

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Elektrikli Bagaj Kapağı: Wagon tip bir seri olması nedeniyle, bagaj hacmi daha yüksek olan araç, bu konuda sürücülere bir de kolaylık sağlıyor. Elektrikli bagaj sayesinde, sadece ayağınızı alt kısımda yer alan sensöre uzatmanız durumunda bagajı açabiliyorsunuz. Genel olarak işinizi kolaylaştıran bir sistem sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Head up DısPlay: Grand Sport modelinde de yer alan hayalet ekranlar olarak gösterdiğimiz ekranlar, sürücünün yola bakarken araç hakkında tüm bilgileri okumasını sağlıyor. Navigasyondan yol bilgisine ve araç hız durumuna kadar her şeyi gösteren ekran oldukça kullanışlı.

Akan Trafik Uyarı Sistemi: Arka arka giderken herhangi bir tehlike anında devreye giren sistem, bir engel olduğunda ya da bir araç olduğunda sürücüyü uyarıyor.

Opel Eye: Opel’in güvenlik paketi olarak gösterebiliriz. İçerisinde takip mesafe sistemi, şerit takip sistemi, aktif acil frenleme sistemi, yaya tanıma sistemi gibi artılar bulunan teknoloji, oldukça kullanışlı ve kaza riskini en aza indiriyor.

Özellikle fren destek teknolojilerinin bir hayli işe yaradığını söyleyebiliriz. Zaten bu teknolojiler için Grand Sport paketinde de örneklemeler yapmıştık. Yine Tourer modelinde kullanılan sistemde aynı teknoloji üzerinden ilerliyor.

Anahtarsız Çalıştırma: Yine Grand Sport modelinde olduğu gibi bu modeli tercih eden sürücüler için sunulan ayrıcalıklardan birisi de anahtarsız giriş artısı. Hem aracı anahtarsız olarak kullanabiliyorsunuz hem de giriş yapabiliyorsunuz.

Bilgi Eğlence Sistemi: Bu kısımda da bir değişiklik yok. Yine Grand modelinde olduğu gibi isteğe göre Bose ses sisteminin yer aldığı paket alınabiliyor ve 7 inçlik ekranı bulunan bir multimedya sistemine yer veriliyor.

Opel Insignia Country Tourer

Son modelimiz ise Country modeli. Wagon serisinin başka bir tipi olarak gösterebileceğimiz modelde de çok ufak farklar söz konusu.

Opel Insignia Country Tourer Tasarım

Genel tasarım wagon modelindeki tasarım ile aynı. Dış tasarım kısmında en büyük farkın gümüş alt gövde koruması olduğunu söyleyebiliriz.

Bunun dışında çok önemli bir değişiklik sunulmamış. Yine sert hatlara sahip olan bir araç var ve yine 1665 litre bagaj hacmine ulaşılabiliyor. İç tasarımda da herhangi bir değişiklik beklemeyin. İç tasarım kısmında da aynı hatalara sahip olan bir seri sunulmuş.

Motor Seçenekleri

En önemli değişiklik motor seçeneği kısmında karşımıza çıkıyor. Bu modelin motor seçenekleri bölümünde 2 litrelik bir motor görüyoruz. Diğer seride yer alan 1.5 ve 1.6 litre motor hacimlerine göre biraz daha iyi olan seri, 210 beygir güç sunuyor.

4X4 Dizel turbo motorun beraberinde gelen şanzıman ise 8 ileri otomatik vites olarak belirlenmiş. Yakıt tüketimi diğer serilere göre biraz daha yüksek bir araçtan söz ediyoruz. 7.2 litre açıklanan yakıt tüketim değeri ancak biraz daha yüksek bir değer söz konusu olabilir.

Opel Insignia 2019 Fiyatları