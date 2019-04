Opel Insignia Alınır mı?

Opel’in iddialı araç modellerinden biri olan Opel Insignia, son yılların en gözde sedan modellerinden biri olarak biliniyor. Sadece sedan değil, wagon modelleri de bulunan araçların özelliklerine ve araçta sunulan tasarıma bakalım. Bakalım Opel Insignia gerçekten almaya değer araçlar arasında mı?

Opel Insignia Tüm Tasarım Detayları

Daha önce hazırladığımız araç rehber yazılarında olduğu gibi bu yazımızda da öncelikle Opel Insignia araçlarının tasarımlarından başlayacağız. Tasarım kısmında iki farklı seri değerlendirmesi yapmamız gerekiyor.

Markanın bu alanda iki farklı model sunduğu görülüyor. Başta dediğimiz gibi bir model wagon tipi, bir diğer model ise sedan tipi. Böyle değerlendirdiğimiz zaman iki modelin tasarımına da ayrı ayrı bakmamız gerekecek.

Grand Sports Sedan Modeli: İlk olarak sedan modelin tasarımından başlayalım. Sedan modelde keskin hatlarla donatılmış olan bir kaput bölümü gözüyoruz. Benzerlerinden farklı olarak bu seride kaput keskin çizgilerle üç parçaya bölünüyor.

Tam orta kısmında kesin bir hat bulunan kaputun ön kısmında ise marka logosunun yer aldığını görüyoruz. Aracın tam olarak orta kısmında Opel logosu yer alıyor. Opel logosunun her iki yanında da kromajlar bulunuyor.

Kasaya kadar ulaşan kromjaların dikkat çeken bir tasarım çizgisi oluşturduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yine bu kromaj bölümünün hemen altında ise oldukça geniş ızgaralara yer verildiğini de eklemek gerekiyor.

Her açıdan dikkat çekici ön kısımda, farların etkisini de unutmamak gerekiyor. Akıllı far olarak gösterilen LED gündüz farlarına sahip olan araç, ön kısımda şık bir far dizaynına sahip.

Yine sis lambaları kısmında da çok daha keskin hatların sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle teker bölümüne kadar uzanan çerçeveler bir hayli dikkat çekici. Ön tasarımı bırakıp, arka tasarıma geçtiğimiz zaman karşılaştığımız manzara da sürpriz değil.

Yine Opel logosunun merkeze yerleştirildiği bir seri görüyoruz. Her iki yanında LED farların yer aldığı Opel Insignia, iki adet egzoz çıkışına sahip. Egzozlar iki kenara da yerleştirilmiş şekilde.

Sport Tourer Tasarımı: Gelelim bir diğer araç modeli olan wagon modelin tasarımına. İç tasarıma geçmeden önce Tourer modelinin dış tasarımına bakmamız gerekecek. Öyle ki iç tasarım kısmında çok önemli bir değişiklik söz konusu değil. Her iki modelde de genel olarak aynı tasarım kullanılıyor. Wagon modelin dış tasarımına baktığımız zaman ise biraz daha uzun bir araç görüyoruz.

Ön kısımda tasarım değişmiyor ancak arka kısımda biraz daha net hatların sunulduğunu görüyoruz. Bu kez bagaj kısmı dışa doğru çıkık değil. Bagaj bölümü biraz daha toplu. Farlarda biraz daha küçültülmüş durumda. Arka kısımda bir diğer değişikliğin ise egzoz çıkışları olduğunu ekleyelim. Bu modelde de iki egzoz çıkış var ancak bu kez egzoz çıkışları daha geniş ağızlara sahip. Daha sert bir görüntüye yer verildiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

İç Tasarım

Opel Insignia her iki modelde de aynı iç tasarıma yer veriyor. Daha doğrusu iç tasarım kısmında önemli değişiklikler yok. Her iki modelde de orta kısımda geniş bir multimedya ekranına yer veriliyor. Klima ızgaralarının multimedya ekranının hemen yanında yer aldığını görüyoruz. Ekranın hemen alt kısmında ise kontrol butonları yer almakta.

Bu kısmın altında da klima kontrol butonları yer almakta. Klima kontrol butonlarının vites bölümüne kadar uzandığını da eleyelim. Vitesin yanında elektrikli park freni düğmesi ve arka kısmında da saklama alanları bulunuyor.

Direksiyon kısmına geçiş yaptığımız zaman ise hem dijital hem de standart göstergeleri görüyoruz. Her iki gösterge bir yana, sürücü kısmında öne kadar uzanan hayalet ekranlarda var. İç kısımda ambiyans aydınlatması ve kapı kollarında da özel döşeme artısının olduğunu da ekleyelim. Bunun dışında koltuklar kısmında özel ergonomik koltuk seçimleri yapılmış.

Motor Seçenekleri Neler?

Opel Insignia araçlarında birden fazla motor seçeneği var. Genel kullanım için sunulan motor seçeneklerinin dışında, performans serisi için sunulmuş olan motor seçeneklerinin de olduğunu belirtelim.

Bu noktada ilk dikkat çeken motor seçeneği 1.6 litre Dizel motor seçeneği. 136 beygir güce sahip olan motor seçeneğinin start & stop destekli olduğunu ve hem manuel hem de otomatik şanzıman seçeneğine yer verildiğini de ekleyelim. Sürücülerin seçimine göre 6 ileri manuel ya da 6 ileri otomatik vites seçeneklerini seçebiliyorsunuz.

Her iki seçenekte de Dizel kullanılması da dikkat çekici. Bunun dışında bir diğer motor seçeneği ise performans serisi motorlar. Ana modelin ve Tourer modelin özel versiyonlarında kullanılan motor seçeneğinde ise 2.0 litre hacim görüyoruz.

Dizel BiTurbo motorlarının 210 beygir düzünde olduğunu ve 4X4 desteğine sahip bir motordan söz ettiğimizi belirtelim. Aracın vites seçeneği kısmına baktığımız zaman da 8 ileri otomatik seçeneğini gördüğümüzü ekleyelim. Sadece bu motor seçeneğine sahip olan serilerde 8 ileri otomatik vites var.

Tüm Araç Teknolojileri

Gelelim araçların içerisinde yer alan teknolojilere. Bu seride üstün bazı teknolojiler var ve serinin öne çıkmasını sağlıyor. Sözü daha fazla uzatmadan Opel Insignia araçlarının teknolojilerine bakalım.

LED Farlar: İlk dikkat çeken kısım, akıllı LED farlar. LED akıllı farlar aydınlatma konusunda en iyi çözümleri sunuyor. Etrafınızda yer alan araçlara göre ışıklandırma sistemi için düzenlemeler yapılabiliyor.

Bunun dışında virajlara göre yanan farlardan da söz edebiliriz. Viraj aydınlatması sisteminde 40 km hıza kadar kontrol sunuluyor. 40 km hızın üzerinde viraj aydınlatma sitemi devre dışı kalıyor.

Otomatik Hız Sabitleme: Dikkat çeken bir başka teknoloji ise hız sabitleme teknolojisi. Hız sabitleme teknolojisi kısmında da gelişmiş bir seri sunulduğunu söylemek yanlış olmaz. Standart serilerden farklı olarak bu modelde tampon tampona takip sistem var.

Bu sayede öndeki aracın hızına göre ayarlamalar yapılabiliyor. Önceki aracın hızının artması durumunda hızınızı arttıran, öndeki aracın hızının azalması durumunda ise fren yapılmasını sağlayan bir teknoloji sunulmuş durumda.

Head Up Dısplay: Hayalet ekran olarak Türkçeleştirilen teknoloji, aracın sürücü kısmında yer alıyor ve sürücülerin yol durumu hakkında düzenli bilgi alması sağlanıyor. Hız durumu, navigasyon durumu gibi tüm bilgileri bu ekran üzerinden almanız mümkün.

Bir nevi ekranın yol bilgisayarı görevini üstlendiğini görmek mümkün. Fakat bu teknolojinin her paket içerisinde yer almadığını da ekleyelim. Giriş paket seçeneklerinde söz konusu ekranlara ulaşmak mümkün değil.

Park Pilotu: Park pilotu olarak lanse edilen bir başka teknoloji, aracınızın gelişmiş sensörlerle yönetilmesini sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde geri geri gelirken hem ikaz seslerini duyuruyor hem de geri görüş kamerasından yararlanabiliyorsunuz.

Aracınızı geri geri sürerken devreye giren sistem, aynı zamanda park asistanı olarak da görev yapıyor. Park asistanı özelliğinin de yine tüm paketler için geçerli olmayacağını ekleyelim.

Güvenlik Paketi: Opel Insignia güvenlik konusunda da çok önemli teknolojilere yer veriyor. Opel takip teknolojisi olarak lanse edilen kalkan teknolojisinde bir dizi güvenlik önlemi var. İlk olarak dikkat çeken sistem kör nokta uyarı sistemi.

Bu sistem sayesinde sürücülerin sollama durumunda arkadaki araçlar hakkında bilgi alması sağlanıyor. Sollama sırasında kör noktada araç varsa, bu konuda ikaz sesleri ve ışıkları ile sürücü bilgilendiriliyor.

Bunun dışında bir diğer teknoloji ise yaya tanıma özelliği. Bu teknoloji de yine güvenlik konusunda ekstra çözümler sunulmasını sağlıyor. Yaya tanıma özelliği, önünüze ani olarak bir yaya çıktığı zaman acil frenleme desteği sunuyor.

Aktif acil frenleme sistemi, sürücülerin frenleme mesafesinden kazanç elde etmesini sağlıyor. Bu şekilde kazaları önleme konusunda önemli bir adım atıldığını söyleyebiliriz. Fakat tabii ki kazaları tamamen engelleyen bir sistemden söz etmek mümkün değil. Sadece sürücülere bu konuda biraz daha fazla yardım sunuluyor ve risk biraz daha azaltılıyor.

Güvenlik paketi kapsamında dikkat çeken son teknoloji ise şerit kontrol sistemi. Benzerlerinde olduğu gibi Opel Insignia araçlarında da şerit konsol sistemine yer veriliyor. Şeridin bulunduğu yollarda, aracınızın şerit dışına çıkması durumunda, uyarı ışıkları ve uyarı sesleri ile sürücü uyarılıyor. Bu şekilde kazaların önüne geçilmek amaç edinilmiş durumda.

Anahtarsız Giriş Sistemi: Fark yaratan son teknolojilerden birisi de anahtarsız giriş teknolojisi. Araçların sadece bir tuş ile çalıştırılmasına izin veren teknoloji, hem anahtarsız giriş hem de anahtarsız çalıştırma olarak karşımıza çıkıyor. Her iki teknolojide de genel olarak büyük bir kolaylık sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Alınır Mı?

Tüm tasarım ve araç içi teknolojilere baktıktan sonra gelelim merak edilen soruya. Opel Insignia alınabilir serilerden biri mi? Sorunun cevabı evet. Aracın fiyatları biraz yüksek olsa da hem tasarım açısından hem de teknik donanım açısından başarılı bir seri sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Motor gücü kısmında da özellikle 2.0 litre seçeneğini seçen sürücülerin performans konusunda tatmin edici değerleri elde edeceğini söyleyebiliriz. Fakat tabii ki bu paketi seçen sürücüler için biraz daha yüksek bir fiyat aralığının sunulduğunu ekleyelim. Her iki model için de fiyatlara yukarıda paylaştığımız linklerden ulaşabilirsiniz.