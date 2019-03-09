Opera VPN nasıl kullanılır? Nedir ve ücretli midir? Bu soruları hemen herkes merak ediyor. Bu yüzden bizde size küçük bir ipucu oluşturduk. Opera VPN, Opera tarayıcısı ile gelen dahili bir VPN servisidir. Herhangi bir ücret talebi olmaz.

Muhtemelen Chrome ve Mozilla’dan sonra en çok bilinen tarayıcı Opera’dır. Kendine has özellikleri var. Opera VPN, batarya koruma modu, kendine ait reklam engelleme uzantısı, hoş bir tasarım ve daha nice özellik Opera’da bulunur.

Özellikle diğer tarayıcılarda olmayan VPN servisinin dahili olarak gelmesi, oldukça dikkat çekicidir. Bu yazıda da Opera VPN nasıl kullanılır? Size bu soru hakkında derinlemesine bilgi vereceğiz. Üstelik bu servise ücretsiz sahip oluyorsunuz ve herhangi bir zamanda hızınız kesilmiyor.

Opera VPN Nasıl Etkinleştirilir?

Opera VPN’i etkinleştirmek için önce Opera’nın resmi web sayfasından tarayıcıyı indirin. Normal olarak kurulum yaptıktan sonra tarayıcınızı çalıştırın.

Tarayıcı başladıktan sonra sol üst köşede bulunan Opera simgesine tıklayarak, Menüyü açın. Buradan da Ayarları seçin.

Ayarlar ekranı açıldığında fazla bir özellik görmeniz mümkün değil. Temel ayarları görebilirsiniz. Burada yapmanız gereken ekran sol tarafındaki Gelişmiş seçeneğine tıklamak ve oradan Gizlilik ve Güvenlik bağlatısına tıklayın.

Gizlilik ve Güvenlik menüsünde birçok özelliği göreceksiniz. Burada sayfayı aşağı doğru VPN başlığını görene kadar kaydırın.

VPN’i bir defalık etkinleştirdiğiniz de arama çubuğunun yanında hemen belirir. Buradaki VPN yazısına tıklayarak etkinleştirebilir ve gizliliğinizi her zaman koruyabilirsiniz.

Tüm yapmanız gerekenler bu kadar. Dilerseniz diğer VPN ipuçlarımızı görmek isterseniz, buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz…