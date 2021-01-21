Opera, YoYo Games’i Satın Aldığını Duyurdu!

Bilindiği üzere Opera, 2019 yılında ilk oyun web tarayıcısı olan GX‘i piyasaya sürmüştü. GX tarayıcı, RAM ve CPU sınırlayıcısı, oyun çıkış tarihilerini gözlemlemek için özel bir sekme ve PC oyuncuları için tasarlanmış birçok özellikle dikkat çekmişti.

Firma oyun sektörüne sadece tarayıcı ile atılmıyor aynı zamanda bir oyun geliştirici şirketini satın alıyor. Oyun sektörüne hızlı bir giriş yapan Opera, piyasadaki en iyi oyun motorlarına sahip olan GameMaker‘ın arkasında olduğu YoYo Games‘i satın aldığını resmi blog sitesinde duyurdu.

YoYo Games‘i satın alarak Opera, yeni bir teşkilatlanma yaptı ve Opera Gaming adında yeni bir bölüm oluşturdu. Yeni bölümün temel amacı Opera‘nın oyun sektöründe genişlemesini sağlamak olacak.

Opera böylelikle PC oyuncuların dikkatini çekecek yeni oyunlar veya oyun dünyasını ilgilendiren programlar üretmeyi planlıyor olabilir. Bu nedenle bu satın almanın gelecekte Opera ve YoYo Games‘i nereye götüreceği henüz kesin bir şekilde bilinmiyor. Zamanla yeni haberler ortaya çıkmaya devam edecektir.