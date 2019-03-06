Oppo 10x Hibrit Zoomlu Telefonunu Nisan'da Tanıtacak!

Ortaya çıkan son raporlara göre Oppo, Nisan ayında yeni bir akıllı telefonu duyarağı iddia edildi. 10x hibrit zoom için destek sağlayacak bir üst seviye veya amiral gemisi olması bekleniyor.

Bugün ise Oppo Başkan Yardımcısı Shen Yiren, Weibo tarafından gizemli telefonun Snapdragon 855 yonga seti tarafından desteklendiğini belirtti. Buna ek olarak telefonla ilgili birkaç ayrıntıyı daha gün yüzüne çıkardı.

Weibo’da Shen Yiren tarafından paylaşılan yayına göre, Oppo’nun bir sonraki amiral gemisi Snapdragon 855 tarafından desteklenecek. Ayrıca 4.065mAh kapasiteli büyük bir batarya içerecek. Asıl önemli nokta ise 10x hibrit zoom teknolojisiyle geldiği onaylandı.

Son tahminlere göre ise gelecek olan yeni telefonun Oppo Find X modelinin yükseltilmiş bir sürümü olacağı yönündedir. Şu anki durumda akıllı telefonun hakkında fazla bir bilgi yok. Biraz daha beklenmesi gerekiyor.

Şubat ayında, Çinli üretici yeni akıllı telefonunu Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından markalaştırdı. Yeni Snapdragon 855 destekli akıllı telefonun, Oppo Find Z olarak adlandırılabileceği iddia ediliyor.

Şu anki durumda akıllı telefonun özellikleri yalnızca bundan ibarettir. Ancak kısa bir süre akıllı telefon hakkında muhtemelen daha fazla sızıntı haber gün yüzüne çıkabilir. Beklenen 10x hibrit zoom teknolojisinin beklemeye değer olacağı varsayılmaktadır.