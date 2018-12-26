İlk defa Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2017’de Oppo, 5x kaliteli zoomlu bir çift kamera kurulumunu sergilemişti. Son zamanlarda tespit edilen patent belgeleri, Çinli akıllı telefon üreticisinin şu anda 10x hibrit optik zoom teknolojisi kamera üzerinde çalıştığını ortaya koydu.

Sızdırdığı sağlam haberleri ile ünlü Ice Universe’ye göre bir Oppo yetkilisi, şirketin Şubat ayında İspanya’nın Barselona kentinde bulunan MWC 2019 teknoloji fuarında 10x zoom kamera teknolojisini tanıtacağını doğruladı.

Patent çizimlerinde flaş üniteli çift kamera kurulumu yer alıyor. Ne yazık ki, hibrit zoom teknolojisini açıklayan patent belgeleri mevcut değildir. Altı araştırma enstitüsüne ve dünya genelinde dört Ar-Ge’ye sahip olan Oppo‘nun akıllı telefonunda yenilikçi özellikler sağladığı zaten bilinmektedir. Bu yıl piyasaya çıkan Oppo Find X, ön ve arka kameralar için sürgülü montaj özelliğine sahip dünyanın ilk akıllı telefonu olarak damgasını vurmuştu.

OPPO’nun geçtiğimiz yıl MWC’de gösterdiği 5x kayıpsız zoom teknolojisi, geniş açılı lensli ve telefoto lensli çift kamera modülü içeriyordu. Bu özellik ikincil kamera modülünde, periskop benzeri bir yapıda gizlenir. Aynı zamanda ışığı daha derin zoom için telefoto lensine yönlendiren bir prizmaya ev sahipliği yapar. OPPO’nun 5x kayıpsız zoom teknolojisi henüz ticarileşmedi.

Ancak yeni gelecek olan 10x hibrit zoomun ticarileşmesi söz konusu olabilir. Söylentiler, Oppo’nun 10x zoom kamera teknolojisinin ilk kez OPPO F19 ve F19 Pro akıllı telefonlarında görüleceğini ortaya çıkarmaktadır.