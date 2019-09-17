Oppo 65W SuperVOOC Şarj Teknolojisi 25 Dakikada Dolum Yapacak!

25 dakikada şarjın doluluk oranının %100 olduğuna inanabiliyor musunuz? Oppo'nun Oppo 65W SuperVOOC Şarj Teknolojisi ile bu gerçekleşecek...

Oppo, şirketin yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonu olan Oppo Reno Ace’in 10 Ekim’de Çin’de resmiyet kazanacak. Şirket kısa bir süre önce 65W SuperVOOC hızlı şarj desteği ile geleceğini de açıkladı.

Bugün şirket, 65W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisi hakkında daha fazla bilgi vermek için yeni bir tanıtım videosu paylaştı. Tanıtım videosunda Oppo, bu yeni hızlı şarj teknolojisinin yaklaşmakta olan Reno Ace akıllı telefonunu yaklaşık 25 dakikada tamamen şarj edebileceğini iddia ediyor.

Reno Ace için 65W hızlı şarj desteği, diğer akıllı telefon üreticilerinin sunduğundan çok daha yüksek. Vivo geçtiğimiz günlerde 44W hızlı şarj desteği olan NEX 3 serisi akıllı telefonları piyasaya sürdü.

Huawei şu anda premium amiral gemisi akıllı telefonları için 40W hızlı şarj desteği sunuyor. Vivo ve Xiaomi zaten 120W’lık hızlı şarj teknolojisini geliştirmiş olsa da, aynı seri üretimine henüz başlamamış ve henüz akıllı telefonlara dahil etmemişlerdir.

Son derece hızlı şarj teknolojisine destek vermenin yanı sıra, Oppo Reno Ace’in ayrıca 90Hz yenileme hızı sunan bir ekrana sahip olması bekleniyor. Donanım olarak, cihaz Snapdragon 855 Plus mobil platform tarafından desteklenmektedir. Telefonun özellikleriyle ilgili diğer detaylar henüz resmiyet kazanmadı.