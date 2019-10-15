Oppo A11 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo, geçtiğimiz ay Oppo A11x akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Telefon, Oppo A9 (2020) modelinin yeniden markalaştırılmış hali olarak gelmişti. Şimdi ise şirket, Oppo A11 akıllı telefonunu kullanıcılarına duyur. Telefon, 212 dolarlık başlangıç fiyatıyla geliyor.

Yeni tanıtılan Oppo A11, kısa bir süre önce tanıtılan Oppo A5 (2020) modelinin yeniden yapılandırılmış hali olarak geliyor. Oppo A11, Oppo A11x’in daha düşük bir versiyonudur.

Oppo A11x gibi, A11 de su damlası çentikli 6,5 inç IPS LCD ile birlikte geliyor. 720×1600 piksel HD+ çözünürlük sunuyor. 2.0GHz sekiz çekirdekli işlemci içeren Snapdragon 665 yonga seti, 4GB RAM ile telefona destek sağlıyor. 128 GB’lik büyük dahili depolama alanı var.

Telefonun arka panelinde dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. f/1.8 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksellik bir birincil objektife, 119 derecelik görüş alanına sahip 8 megapiksel süper genişliğe sahip objektif ilk iki kamerayı oluşturuyor. Bunlara 2 megapiksel mono objektife ve 2 megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor.

Dörtlü kamera kurulumu, EIS, Ultra Gece Modu 2.0 ve 30fps 4K video kaydı gibi özelliklerle birlikte geliyor. Selfie çekimleri ve görüntülü arama için ön tarafta ise 8 megapiksel kamera bulunuyor.

ColorOS 6 tabanlı Android 9 Pie OS, Oppo A11 ile gelecek. Hızlandırılmış grafik performansı için, Game Boost 2.0 desteği mevcut. Hızlı şarj için destek bulunmayan büyük bir 5.000mAh batarya ile çalışıyor.

Oppo A11 Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Oppo A11 Çin’de Stream Purple, Cloud White ve Lake Green gibi üç renk seçeneğiyle giriş yaptı.

212 dolar fiyatla satışa sunulan Oppo A11, 17 Ekim’de satışa sunulacak.