Oppo A11x Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Oppo A11x akıllı telefonunu tanıttı. Telefonun daha önce tanıtılan OPPO A9 (2020) modelinin yeniden markalaştırılmış versiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Oppo A11X’in önemli özellikleri arasında 5.000 mAh batarya ve dörtlü arka kamera kurulumu bulunuyor.

Akıllı telefonun önünde %82,5 oranında ekran/gövde oranı sunan 6,5 inç bir LCD bulunuyor. Ekran paneli, 270 PPI piksel yoğunluğuna ve 20:9 en/boy oranına sahiptir. Oppo A11x’in ekranı, göreceli olarak daha kalın alt çene hariç, her tarafta ince çerçevelerle kaplı.

Aynı zamanda ön tarafta, 1080p video kaydedebilen 16 MP selfie kamerası su damlası çentiğinde yer alıyor. Oppo A11x’in arka paneli, birinci sınıf görünüme sahip gradyan kaplamalı camdan yapılmıştır. Cihazın arkasında dörtlü kamera kurulumu var. Arka kamera kurulumunun sıralaması şu şekildedir:

48 MP, f / 1.8, PDAF

8 MP, f / 2.3, ultra geniş açılı

2 MP, f / 2.4

2 MP, f / 2.4, derinlik sensörü

Oppo A11x, 11nm üretim işlemi kullanılarak üretilen Qualcomm Snapdragon 665 yonga seti ile destekleniyor. Yonga seti, Adreno 610 GPU ve sekiz çekirdek ile eşleştirildi. Daha önce belirtildiği gibi, Oppo A11x 5.000 mAh batarya ile çalışıyor. Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6 ile kutudan çıkacak.

Oppo A11x Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Oppo A11x, Marine Green ve Space Purple olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulmaktadır. Bellek ve depolama açısından, cihaz 8GB yüksek hızlı LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama içeriyor. Dahili depolamaya ek olarak, özel bir microSD kart yuvası aracılığıyla 256 GB’a kadar bellek genişletmeyi de destekler. Telefonun başlangıç etiketi 253 dolar.