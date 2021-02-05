Oppo A15s Yükseltilmiş Depolama Versiyonuna Kavuştu!

Akıllı telefon pazarında yerini korumaya çalışan Oppo, geçtiğimiz yılın Aralık ayında A15s modelini piyasaya sürmüştü. Şirket bu cihazını 64 GB dahili depolama alanıyla Hindistan pazarında satışa çıkarmıştı.

Şimdi ise Oppo, bu modelinin daha yüksek bir hafızaya sahip yeni bir versiyonunu daha satışa çıkardı. 128 GB dahili depolama alanına sahip olan yeni A15s, 170 dolar fiyat etiketiyle sunulmaya başladı. Ayrıca cihazın Siyah ve Beyaz iki renk seçeneği var. Ülkemize ne zaman geleceği konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.





A15s‘in 6.52 inç HD+ bir ekranı bulunuyor. Bununla birlikte telefonda 4 GB RAM kapasitesi ve Helio P35 yonga seti yer alıyor. Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 ile çalışan cihaz, 256 GB‘a kadar genişletilebilir microSD kart desteği sunuyor.

A15s‘in arka tarafında 13 Megepiksel ana + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörü olmak üzere üçlü bir kamera modülü konumlandırılmış durumda. Cihazın ön tarafında ise 8 Megapiksel selfie kamera yer alıyor. Pil tarafında ise 10 W destekli 4.230 mAh kapasiteli batarya bulunuyor.