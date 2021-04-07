Oppo A35’in Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

PEFM00 model numaralı yeni bir Oppo telefonu, China Telecom ürün kitaplığında Oppo A35 ismiyle görüntülendi. İşte yeni A serisi telefon hakkında bilinen tüm özellikler…

Oppo A35, sol üst köşeye yerleştirilmiş, delikli 6,52 inçlik bir ekrana sahip. Ekran, 20: 9 en boy oranı ve 720 x 1600 piksel HD + çözünürlük sunuyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla gelen akıllı telefon Helio P35 işlemciyle destekleniyor.

Telefonun arka panelinde bulunan kare şekilli kamera muhafazası, 13 megapiksellik bir ana lens ve bir çift 2 megapiksellik atıcıdan oluşuyor. Telefon, ColorOS UI ile birlikte Android 11 işletim sistemi sunuyor. Telefon, 4.230mAh bataryaya sahip ve yaklaşık 208.8 gram ağırlığında. Polikarbonat gövdeli telefon 164,48 x 75,86 x 9,8 mm boyutunda.

Özellikler açısından Oppo A35, Aralık 2020’de piyasaya çıkan Oppo A15s’i andırıyor. Göze çarpan tek fark, A15s’in su damlası çentikli bir ekrana sahip olması, A35’in ise delikli bir ekrana sahip olmasından kaynaklanıyor. Telefon, Glaze Black, Ice Jade White ve Foggy Sea Blue gibi renk seçenekleriyle yalnızca 139 dolar fiyat etiketiyle yakında satışa sunulabilir.