Oppo A53s 5G, 27 Nisan’da Görücüye Çıkacak!

Oppo, geçtiğimiz günlerde Oppo A74 5G akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Şimdi, şirket çok daha ucuz başka bir 5G akıllı telefon satışa sunmak için hazırlanıyor. Telefon, Oppo A53s 5G olarak adlandırılıyor.

Şirket bugün, Oppo A53s 5G akıllı telefonun 27 Nisan’da satışa sunulacağını ve 200 dolar daha ucuz bir fiyatla görücüye çıkacağını doğruladı. Telefonun MediaTek Dimensity 700 işlemci tarafından destekleneceği de onaylanmış oldu.

Görüntüsü, akıllı telefonun arkasında üçlü kamera ve yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip olduğunu gösteriyor. Tasarımdan, cihazın kısa süre önce Çin’de piyasaya sürülen Oppo A55 ile aynı olduğu görülüyor.

Oppo A53s’in 1600 x 720 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 6,5 inç HD + ekranla gelmesi bekleniyor. 7nm düğüm kullanılarak üretilen MediaTek Dimensity 700 işlemciyle geleceğini de ekleyelim.

Kamera bölümünde 13 MP ana sensör, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro lens bekliyoruz. Ön tarafta ise 8 MP’lik bir kamera bulunması bekleniyor. Telefonun fiyatı ve diğer özellikleri henüz bilinmiyor.