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Oppo A54 5G’nin Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Oppo A54 5G'nin teknik özellikleri ortaya çıktı. İşte telefon hakkında bilinen tüm detaylar...

Ayşen Sıla

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Oppo’nun Oppo A54 4G adlı yeni bir telefon üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Telefonun yaklaşık 200 Euro ile 300 Euro arasında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Yeni bilgiler, Oppo A54 5G akıllı telefonunun özelliklerini de ortaya çıkardı.

Oppo A54 5G bir yumruk delikli tasarımı ile 6,5 inç IPS LCD ekrana sahip. Panel 1080 x 2400 piksellik Full HD + çözünürlük üretiyor. Telefon, ColorOS 11 tabanlı Android 11 işletim sistemiyle destekleniyor. Telefonun yanda bir parmak izi tarayıcıya ve AI yüz kilit açma desteğine sahip olması bekleniyor.

Aynı zamanda telefonda Snapdragon 480 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama bulunuyor. Ek depolama için microSD kart yuvasına sahip olduğu söyleniyor. Cihaz, 18W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil ile desteklenebilir.

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Telefonun ön kamerası 16 megapiksel ve arka paneli dörtlü kamera kurulumuna sahip olabilir. Arka kamerada 48 megapiksel bir ana kamera, 8 megapiksel sensör ve iki adet 2 megapiksel lens içeriyor. Diğer özellikleri arasında Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB-C ve 3,5 mm ses girişi bulunuyor.

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Cepkolik
KaynakAu

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