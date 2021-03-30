Oppo A54, Yüksek Pil Kapasitesiyle Resmi Olarak Tanıtıldı!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, bugün yeni bir modelini daha Endonezya’da resmi olarak tanıttı. Şirketin yeni A54 adıyla ve yüksek pil kapasitesiyle karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte cihaz içerisinde MediaTek‘in yonga setini bulundurmasının yanı sıra şık olan tasarımı giriş seviyesi bir cihaz için oldukça iyi durumda.

Cihazın arka tarafında üçlü bir kamera modülü var ancak Oppo, sanki dört mercek varmış gibi bir tasarım kullanmış. Telefonun içerisinde, 12nm mimarisiyle üretilen MediaTek‘in Helio P35 yonga seti yer alıyor. Aynı zamanda 4 GB RAM ve 128 GB (256 GB‘a kadar microSD kart desteği var) dahili depolama alanı cihazın diğer özellikleri arasında bulunuyor.

Yeni Oppo A54, HD+ 60Hz 6.51 inç LCD bir ekran ve 16 Megapiksel selfie kamera ile birlikte geliyor. Cihazın arka tarafında ise 13 Megapiksel ana + 2 Megapiksel derinlik + 2 Megapiksel makro olmak üzere üçlü bir kamera modülü yer alıyor. Android 10 ve ColorOS 7.2 ile çalışan A54, 18 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip.

Ayrıca cihaz IPX4 sertifikasına sahip ve böylelikle suya, yağmura ve terlemeye karşı dirençli bir yapı ile geliyor. 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C bağlantı noktası ile gelen model, Kristal Siyah ve Yıldızlı Mavi renk seçenekleriyle birlikte 1 Nisan’da ilk olarak Endonezya pazarında 185 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.