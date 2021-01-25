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Oppo A55 5G Resmi Olarak Duyuruldu – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo yeni uygun fiyatlı orta segment akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı ve satışa çıkarmaya başladı. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

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Oppo A55 5G

Akıllı telefon pazarına yeni ürünler koyarak yerini korumaya çalışan Oppo, yeni bir modelinin daha tanıtımını yaptı. Şirketin envanterinde uygun fiyatlı olarak giren A55 5G, Mediatek Dimensity 700 yonga setiyle geliyor. Ayrıca cihaz içerisinde 5.000 mAh büyük batarya bulundurmasına rağmen hızlı şarj desteği sağlamıyor.

Cortex-A76 2.0 Ghz ve Cortex-A55 6 çekirdek ile 2.2 Ghz hız verebilen işlemcinin yanı sıra 6 GB RAM / 128 GB dahili depolama cihazın sunduğu diğer donanım özellikleri arasında yer alıyor.

Yeni A55 5G‘nin HD+, 60 Hz tazeleme hızı, 6.5 inç LCD bir ekranı bulunuyor. Bununla birlikte su damlası çentik ve ön tarafta 8 Megapiksel f / 2.2 selfie kamera yer alıyor. Cihazın arka tarafında ise 13 Megapiksel f / 2.2 ana + iki adet 2 Megapiksel f / 2.4 yardımcı mercek olmak üzere üçlü kamera modülü konumlandırılmış.

Telefon yonga setinin düşüklüğü sebebiyle 30 FPS‘de 1080p‘ye kadar video çekebiliyor. Ağır çekimleri ise 720p‘ye kadar yapabiliyor. A55 5G‘nin 3.5 mm kulaklık girişi, USB-C, güç tuşuna gömülmüş parmak izi okuyucu gibi özellikleri de bulunuyor.

Cihaz şuan sadece Çin pazarında 245 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkarılmış durumda. Ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

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