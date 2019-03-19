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Oppo A5s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo'nun su damlası çentikli yeni akıllı telefonu tanıtıldı...

By Muhammed Arslan

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Oppo A5s Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Bugün şirketler herhangi bir duyuru yapmadan bazı akıllı telefonları duyurdular. Samsung ve Honor‘dan sonra, Oppo da, Tayvan’da Oppo AX5s akıllı telefonunu sessizce tanıttı.

Akıllı telefonun diğer pazarlarda da Oppo A5s olarak tanıtılması bekleniyor. Cihaz, özellikler bakımından Oppo A5 modeline benzer bir yapıdadır. 6.2 inç HD+ su damlası çentikli ekran var.

13 megapiksel ana kameranın yanı sıra 2 megapiksel ikincil kamera arka tarafında bulunuyor. 8 megapiksel de selfie kamerası bulunuyor. 4230mAh bataryası, Snapdragon 450 yerine MediaTek Helio P35 yonga seti tarafından desteklenmektedir.

Oppo A5s Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

64GB depolama alanı ve 3GB RAM bulunuyor. Fakat ne yazık ki, ColorOS 5.2 ile Android 8.1 (Oreo) çalıştırıyor. Telefonun ayrıca boyutları da biraz daha küçük.

Oppo A5s Teknik Özellikleri

  • 6,2 inç (1520 x 720 piksel) 19:9 FullView 2.5D eğimli cam ekran
  • 2.3GHz Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio P35 (MT6765) IMG PowerVR GE8320 GPU ile 12nm İşlemci
  • 3GB RAM, 64GB dahili depolama, microSD ile 256GB’a kadar genişletilebilir hafıza
  • Android 8.1 (Oreo) tabanlı ColorOS 5.2
  • Çift sim
  • LED flaşlı 13MP arka kamera, f/2.2 diyafram, f/2.4 diyafram ile ikincil 2MP kamera
  • f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP selfie kamerası
  • Boyutlar: 155.9 × 75.4 × 8.2mm; Ağırlık: 170g
  • 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 s / g / n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, USB OTG
  • 4230mAh (tipik) / 4100mAh (minimum) dahili batarya

OPPO A5s Siyah ve Kırmızı renk seçeneklerine sahip. Fiyatlandırma veya bulunabilirlik hakkında henüz bir ayrıntı yok.

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