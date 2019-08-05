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Oppo A5s Türkiye Fiyatı Açıklandı

Oppo A5s akıllı telefonların fiyatları açıklandı. Oppo A5s Türkiye fiyatları nasıl?

By İbrahim Kızılırmak

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Oppo A5s Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Son yılların yükselen yıldızlarından biri olan Oppo, yeni akıllı telefon modelleri için tanıtımlarına devam ediyor. Yeni akıllı telefon tanıtımları dışında markanın mevcut akıllı telefonları için yayma çalışmaları devam ediyor. Son olarak Oppo A5s akıllı telefonlarının ülkemizde satışa çıktığı açıklandı.

Oppo A5s akıllı telefonlarının geliştirilmiş bir versiyon olarak geçtiğimiz günlerde tanıtıldığını görmek mümkün olmuştu. Yeni akıllı telefonların tanıtımının yapılmasının hemen ardından bu modellerin ne zaman ülkemizde yer bulacağı konusu merak edilmeye başlanmıştı. Şimdi ise söz konusu akıllı telefon modelleri için merak edilen detaylar ortaya çıktı.

Oppo A5s Ne Zaman Gelecek?

Yeni akıllı telefonların ülkemiz satışlarının çok kısa bir süre sonra başlaması bekleniyor. Telefonların satışı için bugün yarın, satışların açılacağı bilgisini verelim. Yeni akıllı telefonların satışlarının açılmasıyla beraber telefonların fiyatı da netlik kazanmış oldu.

Aslında bu modelin tanıtımı 6 ay kadar öncesinde yapılmıştı. Oppo A5s akıllı telefonlarının tanıtımı sonrasında merak edilen detaylarda ortaya çıkmış oldu.

Oppo A5s

1.899 TL gibi bir satış fiyatı olduğu açıklanan yeni akıllı telefonların, bu fiyatla beraber tüm versiyonlarıyla satışa çıktığını görmek mümkün olacak. Yeni akıllı telefonların fiyatı kısmında yapılan bu açıklamanın ardından, markanın ne kadar satış elde edeceği ise merak konusu.

Satışlar kısmında fiyatın etkisi oldukça fazla. Telefonların fiyatlarının diğer modellerle rekabet edilmesi konusunda yeterli seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Satışların ne kadar yüksek olacağını zamanla göreceğiz.

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