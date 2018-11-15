Geçen ay özellikleri yayınlanan Oppo A7 modelinin Realme 2 ile çarpıcı bir şekilde benzer özellikleri olduğu ortaya çıkmıştı. Telefon Oppo A7x ile karşılaştırıldığında daha ucuz bir alternatif olacak. Şimdi ise özelliklerinin yanına çıkış tarihi de eklendi.

MrGizmo tarafından yayınlanan bir raporda 22 Kasım‘da Oppo A7’nin resmi olarak tanıtımının yapılacağını ifade etmiştir. Ayrıca raporda telefonun üç renk seçeneği ile satışa sunulacağına da değinmiştir. Bunlar Cam Mavisi rengi, Parlak Altın rengi ve Gül Pembesi rengidir.

Teknik çizimlerini göz önünde bulundurursak Oppo A7 gerçekten bir su damlası çentiği ile 6.2″ ekrana sahip olacak. Yayınlanan özellikleri arasında ekranın 720p çözünürlüğünde bir görüntü kalitesine sahip olacağıda yer almaktadır. Buna ek olarak da Gorilla Glass 3 tarafından korunacak. Eylül ayındaki orta çıkan teknik özellikler doğruysa, bir Snapdragon 450, Cortex-A53 sekiz çekirdekli CPU‘yla birlikte gelecektir.

Yayınlanan son rapolarda ise yeni telefonun 4.230 mAh bataryaya sahip olacağını ve güç hücresini daha hızlı bir şekilde tamamlamak için bir çeşit VOOC hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı belirtilmiştir. Fiyatının ise 230 Dolardan etiketleneceği ifade edilmiştir.