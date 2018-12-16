Oppo, yakın zamanda Oppo A7 olarak adlandırılan A serisine yeni bir akıllı telefon ekledi. Yeni telefonun batarya ömrünü ve kameralarını ana satış noktaları olarak öne çıkardı.

Şirkete göre, A serisi modeller Orta Asya’da en çok satılan telefonlar arasında yer alıyor. Bundan dolayı da yeni Oppo A7 ile buradaki pazarlarda yer edinmeye tekrardan devam ediyor. Oppo A7 modeli Oppo A5‘in devamı niteliğindedir. Daha küçük ve daha şık bir çentik, daha fazla depolama alanı ve daha yeni bir ColorOS arayüzü sunuyor.

Yaklaşık olarak 230 Dolarlık fiyatı ile Oppo A7 modeli, Realme, Nokia ve Xiaomi marka akıllı telefonlara rakip düzeydedir. Ayrıca Oppo F9 modeli ile aralarında sadece bir kaç dolar daha yüksektir. Ancak bu fiyat etiketi ile telefonun sahip olduğu özellikler arasındaki ilişki nasılmış onu öğrenelim şimdi.

Oppo A7 – Tasarım

Oppo A7, oldukça modern görünmesini sağlayan bir su damlası çentiğine sahiptir. Aslına bakılırsa Oppo F9’a oldukça benzer bir yapısı var. Sadece arka tarafında farklı bir tasarımın imzası var. Plastik gövdenin kenarlarında mat bir yüzey ve lamine bir sırt bulunur. Dışarın ışık belirli açılarda vurduğunda dokulu desen arka kısımda daha iyi görünür.

Oppo A7 büyük bir telefon, ama 168gr ağırlığıyla oldukça hafiftir. Gradyan arka panel oldukça hoş bir görünüm elde etmiştir. Arka panel tasarımı yan çerçeve ile düzgünce birleşir ve iyi görünür. Bunu elinize aldığınızda doğrudan hissedersiniz. Ekranda önceden takılmış çizik önleyici koruyucu yanlardan ortaya doğru kaydırdığınızda biraz daha dokunmatiği kötü etkilemektedir.

Ses ve güç tuşlarının geri bildirimleri oldukça iyidir. Herhangi bir şekilde tutukluk yapmaz. Soldaki SIM yuvası, iki Nano SIM ve 256GB’a kadar özel bir microSD kartı destekler. Fakat gradyan arka panel lekeler konusunda biraz başarısızdır. İnceleme sırasında kullanılan telefonu ekranı bile parmak izlerini ve lekeleri çok kolay bir şekilde topladı.

6.2 inçlik LCD ekran, iyi derece de sayılabilecek bir parlaklığı ve renk netliği var. Ancak çözünürlük sadece HD+ 1520×720 özelliğindedir. Bu özellikle hayal kırıklığı yaratıyor. Sonuç olarak simgeler ve metin biraz yumuşak görünür. Yakından bakarsanız kenarların biraz keskin bir hali vardır. Aksi halde o kadar da kötü değil ama yine de rekabetin gerisinde kalıyor.

Bunlara ek olarak su damlasım çentiği size daha fazla ekran alanı sağlar. Ancak bir bildirim LED’inden vazgeçmeniz gerekir. Ekranın etrafındaki çerçeveler oldukça incedir ancak alt kısmı oldukça kalındır. Tüm bağlantı noktaları altta yer alıyor. MicroUSB bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi ve mikrofonu içerir.

Arka tarafında çift kamera kurulumu, LED flaş ve parmak izi sensörü bulunuyor. Parmak izi okuyucusunun performansı çok hızlıdır. Doğru tahminler yapar. Bunlara ek olarak, Realme 2 Pro ve Realme U1 gibi son telefonlarda yaşadığımız gibi, çok iyi çalışan yüz tanıma sistemi de mevcut.

Parakende kutusunda Oppo A7 bir silikon kılı, SIM çıkarma aracı, MicroUSB kablosu ve bir 10W adaptörü ile birlikte gelir.

Teknik Özellikleri ve Yazılım

Yaklaşık 230 dolarlık fiyatı ile en azından Qualcomm Snapdragon 636 veya MediaTek Helio P60 işlemciyi bekliyorduk. Ama ne yazık ki, Oppo A7 daha zayıf Snapdragon 450‘yi kullanıyor. Bu yonga seti sadece eski değil, 150 dolarlık fiyat etiketine sahip telefonlarda görülüyor.

Yaklaşık 200 dolarlık fiyat etiketine sahip Oppo A5 de aynı yonga setine sahip. Ancak daha düşük bir başlangıç fiyatı bulunuyor. Bu telefonda da kararlı iseniz teselli olarak, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı bir nebze işe yarayabilir. Ham performans söz konusu olduğunda RAM gerçekten çok fazla şey yapmıyor. AnTuTu’da 72.081 puan alındı ve GFXbench’in T-Rex testi bize sadece 33fps verdi.

Her iki SIM yuvasıda 4G VoLTE desteğini taşıyor. Diğer bağlantı özellikleri arasında Bluetooth 4.2, tek bant Wi-Fi 802.11b/g/n, USB-OTG, FM radyo, bir pusula, ivmeölçer, ışık sensörü ve jiroskop gibi temel sensörler var. Sadece bunlara ek olarak üç navigasyon sistemi için destek içeriyor.

Oppo A7 modeli, Android 8.1 tabanlı ColorOS 5.2 ile kutudan çıkmaktadır. İnceleme esnasında kullanılan model, oldukça yakın bir tarih olan Kasım 2018 güvenlik yamasına sahipti. Bu, yakın zamanda Realme U1’de gördüğümüz Oppo’nun özel işletim sisteminin en son sürümüdür. Bildirimler artık tek seferde silinebilir özelliğe sahip.

Eklenen özellikler arasında yurtdışında seyahat ederken veri paketlerine abone olmanızı sağlayan ORoaming uygulaması mevcut. Ekstra olarak bir de metinleri düzenlenebilir bir forma çekip dönüştürmenize veya hatta farklı dillere çevirmesine olanak tanıyan Smart Scan gibi yeni bir uygulama da bulunur. Uygulama kısayollarına sahip bir arayüzü var. Basit bir hareketle herhangi bir uygulama içinden erişilebilen Akıllı Kenar Çubuğu da dahil olmak üzere birçok kısayol ve hareketler bulunur.

Başlıca sıkıntı, varsayılan tarayıcıdan gelen “Öne Çıkan Haberler” ve Oppo’nun uygulama mağazasından gelen ve bildirim gölgesinde görünmeye devam eden reklamlardır. Pop-up’ları uygulama mağazasından devre dışı bırakmayı deneyebilirsiniz. Ancak uygulamanın ayarlar bölümünden çıkmasına rağmen tarayıcının bildirimleri göndermesini durduramazsınız. Uygulamayı “Zorla Durdur” bile dediğinizde bile işe yaramaz.

Oppo A7 Performansı ve Pil Ömrü

Oppo A7, genel uygulamaları ve basit oyunları seri bir şekilde çalıştırabilir. Ancak yapılan testlerde 4GB RAM ile bile çok düzgün ve tutarlı bir deneyime sahip olmadığı anlaşılmıştır. Uygulamalar arasında geçiş yaparken biraz gecikme yaşanır ve ekran görüntüsünü almak gibi basit görevler normalde olması gerekenden daha uzun sürer.

Video akışı yaparken veya bir oyun oynarken bile telefon oldukça iyi çalışır. Bu durumlarda da iyidir diyebiliriz. PUBG Mobile ve Shadowgun Legends gibi daha ağır oyunlar da oynanabilir. Ancak sadece en düşük ayarlarda bunu başarabilirsiniz. Tek bir hoparlörü vardır. Ancak yüksek sesle geliyor. Ama ses, müzik ya da film için tam olarak tatmin edici değil.

Oppo A7, önceki modeliyle birlikte aynı 4.230mAh’lık bir batarya kapasitesine sahiptir. Mükemmel denilebilecek bir pil ömrü sunar. Bazı oyunların dahil olduğu, videoların izlendiği ve internette dolaşıldığı düzenli kullanımlarda, şarj etmeden yaklaşık iki günlük bir ömür sunar.

Çok iyi olan batarya döngü testinde aktif kullanımda 19 saat 43 dakika açık kalmıştır. Hızlı şarj yoktur. Ancak 10W adaptörü, bataryayı yaklaşık iki buçuk saatte şarj ediyor.

Kamera

Oppo A7’nin kameraları oldukça standart yapıdadır. Heyecanlanmak için çok az şey var. f/2.2 diyafram aralığına sahip 13 megapiksellik ana kameranın yanında derinlik algılama için f/2.4 diyafram açıklığına sahip ikincil 2 megapiksellik sensöre sahip. Otomatik odaklama, PDAF olmadığından yavaştır. Ancak iyi bir ışık altında ve sabit tuttuğumuzda, A7 bazı iyi manzara çekimlerini yakalayabilir.

HDR otomatik olarak devreye giriyor, bu da iyi bir özelliktir. Makrolar güzel, doygun renkler ile oldukça iyi görünüyordu. Portre modunda, kenar algılama düzgündür. Ancak kaydetme aşamasında son efekti uygularken biraz bulanık hale getirebiliyor.

Oppo A7 kamera, düşük ışıkta gerçekten zulüm haldedir. Odaklanma hızı ve dar diyafram açıklığı, parlak bir görüntü için yeterli ışığa izin vermez. Kameranın odağını kilitlemeden önce birkaç saniye beklemeniz gerekir. Yoksa biraz yumuşak bir şekilde ekrana dokunmalısınız. Detaylar zayıftı ve renkler olduğundan biraz daha yumuşak görünüyordu.

Oppo A7 - Kamera Çekim Örnekleri 1 - 4

Ön tarafta yer alan 16 megapiksellik selfie kamerası, gün ışığında bazı canlı çekimleri yakalayabilir. Ancak düşük ışık altında durum biraz daha ortalamadır. Bir yapay zeka destekli güzelleştirme efekti var, ancak cildinizi düzleştirmede oldukça agresif olabilir.

Video kaydı 1080p’de en üst seviyeye çıkıyor ve kalite iyi olsa da, elektronik sabitleme yok. Kamera uygulaması, Etiketler, Panorama ve Timelapse gibi diğer çekim modlarını sunar.

Genel Değerlendirme

Oppo A7 modelini sevmek biraz zordur. Fiyatına rağmen getirdiği özellikler tam anlamıyla mükemmeldir diyemeyiz. Pil ömrü bu telefonun tek güçlü noktasıdır. Ama sadece bununla da bu telefonu almak ne kadar doğrudur bilemeyiz. Bundan dolayı sahip olduğu fiyat etiketi, bu telefon için oldukça fazladır.

Sadece bir kaç dolar daha fazla vererek daha üstün özelliklere sahip Vivo V9 Pro, Xiaomi Mi A2, Nokia 6.1 Plus ve hatta Xiaomi Redmi Note 6 Pro modellerini bile seçebilirsiniz. Bize göre bu fiyata ve sunduğu özelliklere göre bu telefonu satın almak uygunsuzdur.