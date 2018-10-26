Oppo PBFM00 akıllı telefonu OPPO A7 takma adı ile Çin Telekom web sitesinde yayınlandı. Liste ayrıca OPPO A7 özellikleri ve fiyatlandırmasına ek olarak akıllı telefonun çıkış tarihini de doğruladı.

Çin Telekom listesine göre OPPO A7 akıllı telefonu 13 Kasım tarihinde 230$ fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. OPPO A7 özellikleri arasına 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile donatıldığı da eklenmiştir. Kehribar Altın (Amber Gold) ve Canlı Pembe (Fresh Pink) gibi farklı renklerde sunulacak. TENAA listesi ayrıca telefonun Mavi renginin de mevcut olacağını gösterdi. Aynı telefonun OPPO PBFT00 model numarasına sahip bir modeli de TENAA’da tespit edildi. Ancak bu modeli Çin Telekom web sitesinde görünmedi.

OPPO A7 6.2 inç IPS LCD ekrana sahiptir. Su damlası çentiğine sahip ekranı 720×1520 piksel HD çözünürlük sunar.

Snapdragon 450 yonga seti telefonun altında bulunur, ve 4,230mAh batarya ile doldurulur. OPPO A7 parmak izi okuyucusuna sahip olmak için çalışmalarına devam ediyor.

Son OPPO A7 özelliklerine bakılacak olursa fotoğraf için 16 megapiksellik bir ön kamera ve 13 megapiksel+2 megapiksel çift arka kamera kurulumuna sahip olacak. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile önceden yüklenmiş olarak gelecek. OPPO A7’nin diğer özellikleri arasında çift SIM desteği, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, microUSB 2.0 ve 3.5 mm ses jakı bulunuyor.