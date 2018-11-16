OPPO A7 Özellikleri Yayınlandı

OPPO Çin’de bulunan Helio P60 yonga seti ile çalışan OPPO A7X akıllı telefonunu Eylül ayında piyasaya sürmüştü. Bugün ise Çinli üretici Snapdragon 450 yonga seti ile OPPO A7 akıllı telefonunu piyasaya süreceğini açıkladı. Ayrıca su damlası çentikli ekranı ve etkileyici bir batarya ile donatılacağını belirtti. Ve OPPO A7 özellikleri ayrıntılı bir şekilde açıklığa kavuştu.

Oppo A7 Özellikleri

155,9×75,4×8,1 mm ölçülerine, 168 gram ağırlığına ve %88,3 ekran alanı sunan 6.2 inç IPS LCD çentik ekranına sahiptir. Ayrıca ekran yansıma önleyici kaplama ve Corning Gorilla Glass koruması ile donatılmıştır.

1.8 GHz Snapdragon 450 SoC ve 4GB RAM, OPPO A7 akıllı telefonuna güç vermektedir. Telefonun yerel depolama alanı 64 GB‘dir. MicroSD kart yuvası vardır. 3GB RAM ve 32GB dahili depolama içeren başka bir modeli de mevcuttur.

Telefonun arka panelinde 13 megapiksel ve 2 megapiksel olmak üzere yatay çift kamera özelliği bulunuyor. AI güzellik teknolojisi ve bokeh etkisi ile stüdyo kalitesinde portre çekimleri yakalayabiliyor. Canlı videoları yakalamak için görüntü sabitleme desteği taşır. HDR modu etkinleştirilmiş 16 megapiksel geniş açılı lens, telefonun ön çentiğine yerleştirilmiştir.

ColorOS 5.2 tabanlı Android 8.1 Oreo işletim sistemi telefonda önceden yüklü bir şekilde satışa sunulacaktır. 4,230mAh‘dan oluşan büyük bir batarya içerir. Batarya performansını artırmak için AI batarya özelliklerine sahiptir. OPPO A7’de bulunan diğer özellikler 4G VoLTE, çift SIM kart desteği, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB OTG, microUSB 2.0, GPS ve 3,5 mm kulaklık jakıdır.

Telefonun 22 Kasım tarihinde, saat 10’da satışa sunulması bekleniyor. Canlı Pembe (Fresh Pink), Açık Göl Yeşili (Lake Light Green) ve Kehribar Altın Sarısı (Amber Gold) gibi renk seçenekleri mevcuttur.