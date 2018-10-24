OPPO A7 Telefonuna Ait Yeni Görüntüler Sızdırıldı

Uzun süredir Oppo şirketi orta düzeyde telefonlar üretmeye devam etmektedir. Bunlardan yeni çıkacak olan telefon modeli ise Oppo A7‘dir. Oppo F9/Oppo A7x telefonlarını hatırlatan bu cihaz zaten TENAA listelemesinde yer almıştı. Ancak arka tarafında yalnızca düz bir renk hakimdi. Sızdırılan yeni görüntüler eşliğinde yeni cihazın bu telefonlar ile oldukça benzer yapıda olduğu anlaşılmıştır.

Haberi yapan kaynak ayrıca bazı özelliklerini de paylaşmıştır. TENAA listesinde paylaşılan 6.2 inçlik HD+ IPS LCD ve Snapdragon 450 yongaseti desteği özelliklerinden farklı olarak Oppo A7 telefonu; 3/4GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip olabilir. Ayrıca 256GB’a kadar desteklenen microSD yuvası vardır.

Ön tarafta 16 MP’lik Selfie kamerası; arka tarafında ise 13 MP f/2.2 ana kamera ve 2 MP f/2.4 derinlik algılayıcı kamerası yer alacaktır. Batarya kapasitesi, VOOC olmadan muhtemelen 4,100 mAh‘lık olacaktır. Pazartesi günü şirketin Oppo R15x telefonunun tanıtımını yaparken bu telefona da ait bir kaç özellik söylenmesi beklenmektedir.