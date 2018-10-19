Model numaraları PBFM00 ve PBFT00 olan yeni OPPO akıllı telefonları tüm özellikleri ile TENAA’da ortaya çıktı. Her iki model numarası da son zamanlarda Bluetooth SIG web sitesinde görüntülenmişti. Bu yeni akıllı telefonun bir süreliğine OPPO A7 takma adı kullanacağı açıklandı. Bir önceki ayın raporu da Oppo A7 tüm özellikleri hakkında bizleri yeteri kadar bilgilendirdi.

OPPO PBFM00/PBFT00 modeli 720×1520 piksel HD çözünürlük desteği sunan 6.2 inç ekrana sahiptir. Su damlası çentikli ekran 19:9 en boy oranı ile sunulacaktır. 1,8 GHz ile çalışan bir octa çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir. Sızan bilgiler Snapdragon 450 yonga seti tarafından destekleneceğini iddia ediyor.

OPPO PBFM00/PBFT00 SoC 4GB RAM ile destekleniyor. Dahili 64GB depolama alanına sahiptir. Daha fazla depolama için OPPO ayrıca bir microSD kart yuvası içeriyor. Bu Android 8.1 Oreo OS ile önceden yüklenmiş olarak gelecek. Android su damlası çentiği 16 megapiksellik bir selfie kamerası özelliğine sahip olacak. Telefonun arka tarafı yatay olarak hizalanmış 13 megapiksel+2 megapiksel çift kamera modülü ile donatılmıştır.

OPPO A7 tüm özelliklerinden birisi arka panelinde bir parmak izi okuyucusunun olmasıdır. 4.230mAh batarya ile destekleniyor ancak TENAA listeleme en fazla 4,100mAh kapasiteli bataryaya sahip olduğunu iddia ediyor. Telefonun VOOC hızlı şarj özelliği ile desteklenip desteklenmediğini henüz bilmiyoruz. Akıllı telefon 155,9×75,4×8,1 mm boyutlarındadır, ve 158 gram ağırlığındadır. Renk çeşitleri pembe ve mavidir.

Eylül ayında OPPO Çin’de yapılan etkinlikte OPPO A7X akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Akıllı telefon HD çözünürlüğe sahip 6.3 inçlik bir su damlası çentik ekranına sahiptir. MediaTek Helio P60 yonga seti ve 4GB RAM tarafından desteklenen akıllı telefon 128 GB dahili bir depolama alanına sahiptir. ColorOS 5.2 ile donatılan Android 8.1 Oreo işletim sistemi telefonda önceden telefona yüklenmiştir. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında 16 megapiksel+2 megapiksel çift kamera ayarı, 16 megapiksel ön kamera, arkaya bakan parmak izi okuyucusu, ve 3,500 mAh batarya bulunuyor.