Akıllı telefonlar içerisinde farklı tasarımlarla kendisini göstermeyi başaran markalardan biri olan Oppo, yeni akıllı telefon modellerinde ekran sisteminde değişiklikler yapmasıyla gündem oldu. Markanın önemli değişiklikler yapacağı yeni akıllı telefonlarından birisi de Oppo A7 modeli olacak. Merakla beklenen yeni model ile ilgili sürekli yeni detaylarda gelmeye devam ediyor.

Son olarak telefonların renk seçenekleriyle ilgili detayları ortaya çıkaran render görselleri paylaşıldı. Bu görsellerle beraber hem tasarım bir kez daha doğrulanmış oldu hem de yeni bir renk seçeneği ortaya çıktı.

Oppo A7 Yeni Renkler

Oppo A7 akıllı telefonlarıyla beraber tasarım çizgisini koruyacak olan marka, Glaring Gold adı verilen altın renk seçeneğiyle öne çıkmıştı. Markanın yeni akıllı telefon modelinde sunulan renk seçenekleri de bununla sınırlı kalmayacak. Bir diğer renk seçeneği ise Glaze Blue olacak.

Çok daha dikkat çekici olarak gelecek olan yeni renk seçeneklerinin dışında, tasarımın yenilendiğini de eklemek gerekiyor. Son render görüntülerine göre Oppo A7 akıllı telefonlarının tasarımında çift arka kamera dikkat çekecek. Köşe kısımda kullanılacak olan çift arka kamera, alt kısımda yer alan parmak izi sensörleriyle beraber desteklenecek.

Telefonların ön kısımda ise su damlası çentik alanına yer verdiğini göreceğiz. Su damlası çentik alanıyla beraber ekran boyutu da artırılmış olacak. Daha geniş ve daha çerçeveleri daha ince bir akıllı telefon göreceğiz. Teknik özellikler kısmında da başarılı bir seri sunulduğunu söylemek yanlış olur. Snapdragon 450 işlemcilerine sahip olarak gelmesi beklenen Oppo A7 akıllı telefonlarının, 6.2 inçlik bir ekran sunduğunu göreceğiz.

720p seviyesinde bir çözünürlük değerine sahip olacağı iddia edilen akıllı telefonun 3 ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek miktarı bulunacak. 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki RAM bellek miktarı sunduğunu da göreceğimiz Oppo A7 akıllı telefonlarının, 13 MP + 2 MP değerinde de çift arka kamerası bulunacak. 230 dolar seviyesinde olacak yeni fiyatın, ülkemiz karşılığının ne kadar olacağı ise bilinmiyor.