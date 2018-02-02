Çin üreticileri arasında üretim sayısı ile öne çıkan markalardan biri olan OPPO, yavaş yavaş Avrupa pazarına açılmaya başladı. Çinli akıllı telefon devlerinden biri olan markanın, yeni akıllı telefon serilerinde ise uygun fiyatlı modelleri çok sık görmeye başladık. İşte bu modellerden birisi de OPPO A71 (2018) serisi oldu. Fiyat performans odaklı akıllı telefonların yeni temsilcisi olacağı düşünülen OPPO A71 (2018) akıllı telefonlarının tanıtımı sonrasında da meraklı bekleyiş son bulmuş oldu. Yeni modelin özelliklere bakalım.

OPPO A71 (2018) Nasıl Bir Tasarıma Sahip?

Telefonun tasarımında son yılların modlarından biraz uzaklaşıldığı görülüyor. Amiral gemisi modellerde olduğu gibi geniş ekran ve çerçevesiz ekran tasarımlarını kullanmayan OPPO A71 (2018), bunun yerine daha sıradan bir tasarım kullanıyor.

Tamamen metal kasadan üretilmiş olan akıllı telefonların, ön kısımda normal çerçeve alanı kullandığı ve sanal 3 adet tuş bulundurduğunu görüyoruz. Arka kısımda ise köşeye konumlu tek kamera var. Ne yazık ki tüm bu tasarımda parmak izi sensörlerini görmek mümkün olmadı.

OPPO A71 (2018) Tüm Sistem Özellikleri

Gelelim fiyat performans odaklı bir akıllı telefon modeli olarak tanıtılan OPPO A71 (2018) serisinin sistem özelliklerine. Yeni modelin ekran kısmında 5.2 inç boyutuna yer verilmiş durumda. Telefonun ekran çözünürlük değeri ise HD olarak açıklandı. Yani çok iyi bir görüntü kalitesi beklememek gerekiyor. IPS LCD ekranın dışında yeni modelin işlemcilerine geçelim.

Snapdragon 450 serisi işlemciler kullanan OPPO A71 (2018), giriş seviyesine hitap ediyor. RAM bellek miktarı ise 2 GB olarak açıklandı. RAM bellek miktarının bu kadar düşük olmasının depolama birimini de etkilediğini söyleyelim. Dahili depolama alanı 16 GB. Kamera kısmına geçtiğimiz zaman ise tek arka kamera ve tek öne kamera görüyoruz.

Arka kamera kısmında 13 MP değerinde bir lens kullanılıyor. f/2.2 diyafram açıklığına sahip olan arka kameralar, standart çekim kalitesi sunuyor. Ön kamera kısmında ise 5 MP değerinde bir seri sunulmakta. f/2.4 diyafram açıklığına sahip olan ön kameranın da çok yüksek bir teknolojisi yok.

OPPO A71 (2018) akıllı telefonlarının ek olarak 3000 mAh değerinde bataryaları olduğunu ve Android 7.1 işletim sistemiyle çıkış yaptığını da ekleyelim. Modelin oldukça düşük seviyelerde olacağını düşündüğümüz fiyatları ise açıklanmış değil. Fakat tahmini olarak 175-200 dolar beklentisi var.