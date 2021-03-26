Oppo A74 4G, Google Play Console’da Göründü!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, pazara sunduğu yeni modelleriyle birlikte payını arttırmaya devam ediyor. Bilindiği üzere şirketin şu sıralar üzerinde çalıştığı akıllı telefonu A74 5G‘nin geçtiğimiz günlerde Geekbench sonuçları paylaşılmıştı. Bugün ise cihazın 4G‘li versiyonunun Google Play Console üzerinden göründüğü ortaya çıktı.

Telefonun, hem 5G hem de 4G olarak iki versiyonlu şekilde satışa sunulması bekleniyor. Cihazın Google Play Console ayrıntılarına baktığımızda 1080 x 2400 çözünürlüğünde FHD+ 6.43 AMOLED bir panel ile geleceği belli oluyor.

Bunun dışında cihazın, 6 GB RAM ve Snapdragon 662 yonga setini kullanacağı doğrulandı. Yazılım tarafında baktığımızda ise A74 4G, ColorOS 11.1 arayüzü ve Android 11 ile çalışacak. CPH2219 model numarasıyla gelecek olan telefonun, FCC, Bureau of Indian Standards, TKDN, Eurasian Economic Commission ve Wi-Fi Alliance sertifikalarını aldığı da daha önceden sızdırılmıştı.

Bununla birlikte A74 4G, 33 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesinin yanı sıra, arka tarafında 48 Megapiksel ana + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere dörtlü bir kamera modülü bulunuyor. Cihazın 5G‘li versiyonu ise aynı özelliklerin dışında Snapdragon 480 5G yonga seti, 6 GB RAM, 5.000 mAh pil ve Android 11 tabanlı ColorOS 11 arayüzü ile geliyor.