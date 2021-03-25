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Oppo A74 5G, Geekbench’te Görüntülendi!

Oppo'nun yeni telefonu Oppo A74 5G, bugün Geekbench kıyaslama platformunda görüntülendi.

Ayşen Sıla

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Oppo A74 5G dış

Oppo’nun iki farklı A serisi akıllı telefon üzerinde çalıştığı söyleniyor. Tayland’ın NBTC’si gibi sertifikalar, Oppo CPH2219 model numarasının Oppo A74 4G, Oppo CPH2197’nin ise Oppo A74 5G olduğunu ortaya koyuyor. Bugün, telefonun 5G modeli Geekbench’te görüldü.

Raporun dediği gibi, Geekbench’te CPH2197 model numaralı bir Oppo akıllı telefon gobi görünüyor. Bu cihaz, temel frekansı 1.8GHz olan bir Qualcomm işlemciye sahip. İsim belirtilmezken anakart “feast” olarak kodlanmış. Bunun, Ocak 2021’de piyasaya sürülen Snapdragon 480 5G yonga setine ait olduğu söyleniyor.

Ayrıca sertifikalara göre Oppo A74 5G olan telefon, Android 11 işletim sistemini 6GB RAM ile çalıştırıyor gibi görünüyor. Cihaz, son teknoloji ColorOS 11.2 işletim sistemiyle destekleniyor.
Son raporlara göre cihazın 169,2 x 74,7 x 8,4 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığında olduğu söyleniyor.

Oppo

5G versiyonunun Fluid Black ve Space Silver olmak üzere iki renkte geldiği de söylentiler arasında. Cihazın beklenen özellikleri arasında 128GB’a kadar depolama alanı, 33W hızlı şarj desteği ile 5.000mAh batarya yer alıyor.

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KaynakNashville Chatters

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