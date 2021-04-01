Oppo A74, Geekbench Kıyaslama Platformunda Görüldü!

Son raporlar, Oppo’nun Oppo A74 akıllı telefonun 4G ve 5G sürümleri üzerinde çalıştığını ortaya koydu. 5G sürümü geçtiğimiz hafta Geekbench’te görüldü. Şimdi telefonun 4G versiyonu Geekbench kıyaslama sitesinin veritabanında ortaya çıktı.

CPH2219 model numaralı Oppo A74 4G, kısa süre önce Google Play Console’da görüldü. Şimdi aynı telefon Geekbench kıyaslama sitesinde bazı temel özellikleriyle ortaya çıktı.

Geekbench listesi, Oppo A74 4G’nin 1.80GHz’lik bir temel frekans sunan “bengal” kod adlı Qualcomm yonga seti tarafından desteklendiğini ortaya çıkardı.

Listenin kaynak kodunda bulunabilen 2.02GHz maksimum saat hızı ve Adeno 610 grafikleri gibi detaylar, Snapdragon 662 yonga setinden güç aldığını doğruluyor. Liste ayrıca 6 GB RAM ve Android 11 işletim sistemine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Oppo A74 4G’nin 16 megapiksel ön kamera, 48 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera sistemi, delik tasarımlı 6.43 inç FHD + OLED panel gibi diğer özelliklerle gelmesi bekleniyor, 128 GB UFS 2.0 depolama alanı ve 5.000 mAh pil. A74 4G’nin Prism Black ve Midnight Blue gibi iki renk seçeneği sunması da beklentiler arasında.