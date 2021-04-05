Oppo A74 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo’nun yeni akıllı telefonu Oppo A74 ve Oppo A74 5G, Asya’daki çeşitli pazarlarda sessizce tanıtıldı. İki telefon, 4G ve 5G versiyonlarıyla gelen akıllı telefon trendine katılıyor.

Oppo A74 4G

Oppo A74 4G, FHD + çözünürlüğe sahip ancak yüksek yenileme oranını atlayan 6,43 inç AMOLED ekran ve Snapdragon 662 işlemci sunuyor. Ekranın sol üst köşesinde 16MP sensöre ev sahipliği yapan bir delik var.

6GB RAM ve 128GB depolama alanı sunan telefonda, arkada üç kamera var. 48MP ana sensör, 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro kamera bulunuyor.

Arka plakanın altında, 33W hızlı kablolu şarjı destekleyen 5000mAh pil bulunuyor. Bir USB-C bağlantı noktası ve ses girişi de var ancak NFC desteği yok. Ayrıca bir ekran içi parmak izi tarayıcısı da bulunuyor. Oppo Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 ile birlikte geliyor ve dokunmatik örnekleme oranını 135 Hz’den 180 Hz’e çıkaran bir Oyun Modu bulunuyor. Prism Black ve Midnight Blue renk seçeneklerine sahip telefon, 248 dolar fiyat etiketiyle satılacak.

Oppo A74 5G

Oppo A75 5G ayrıca ekranın sol köşesinde bir deliğe sahip. 6.5 inç boyutundaki ekransa 90Hz yenileme hızıyle geliyor. Panelin AMOLED mi yoksa LCD mi olduğundan emin değiliz ancak telefonun güç düğmesi olarak ikiye katlandığı tarafta parmak izi tarayıcısı var.

İşlemci için Snapdragon 480 5G yonga seti kullanılıyor. Telefonsa 6GB RAM ve 128GB depolama bulunuyor. Arkada dört kamera var. 48 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve iki 2 MP kameradan bahsediyoruz. Selfie kamerası, 4G versiyonuyla aynı olan 16MP bir sensörden oluşuyor.

Ayrıca 5000mAh pili bulunan telefon, 18W şarj cihazıyla daha yavaş şarj oluyor. Oppo A74 5G, Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 ile destekleniyor. Telefonun fiyatı ise yaklaşık 288 dolar.