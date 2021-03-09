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Oppo A74’ün Temel Özellikleri Lansmandan Önce Sızdırıldı!

Oppo A74 akıllı telefonun, çok yakında satışa sunulması bekleniyor. Telefonun temel özellikleri bugün ortaya çıktı.

Ayşen Sıla

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Oppo

Son zamanlarda, Oppo CPH2219 model numaralı bir akıllı telefon, sertifikalar aldı. Ve bu cihazın Oppo A74 5G akıllı telefon olduğu söyleniyor. Bugün, telefonun temel özellikleri lansmanından önce sızdırıldı. Oppo A74, Oppo F19 Pro’ya fazlasıyla benziyor.

Kaynağımız tarafından bildirildiği üzere Oppo A74, 4G ve 5G sürümlerinde piyasaya sürülecek. Bunun dışında 5G versiyonunun Fluid Black ve Space Silver olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olduğu söyleniyor. Ve 4G versiyonu Prism Black ve Midnight Blue seçenekleriyle piyasaya sürülecek.

Telefonun, arka tarafında üçlü bir kamera kurulumu görüyoruz. Sensörlerin yanında 48 MP AI Kamera yer alıyor. Telefonun kamera kurulumu ve renk seçenekleri Oppo F19 Pro’ya fazlasıyle benziyor.

Oppo A74'ün ic1

Dün, şirket Oppo F19 Pro serisini piyasaya sürdü ve standart Oppo F19 modelinin yakında piyasaya sürüleceğini de ortaya çıkardı. Telefonun arka tasarımı, yukarıdaki Oppo A74 4G gibi benzer bir gölgeye ve 48 MP üçlü kamera düzenine sahip olacak.

Rapor Oppo A74 4G ve 5G versiyonlarının 190 gram ağırlığında 169.2 x 74.7 x 8.4 mm boyutlarında olacağını söylüyor. Bu, cihazın önceki model olan Oppo A73 5G’den biraz daha kalın, daha ağır olacağını ve daha büyük bir ekrana (6,8 inç olabilir) sahip olacağını gösteriyor.

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KaynakMobielkopen

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