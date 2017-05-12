Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo‘nun yakında yeni bir akıllı telefon tanıtacağı yönünde söylentiler dolaşıyor. Oppo A77 olarak adlandırılan cihazın öne çıkan özellikleri, MediaTek MT6750T SoC ile güçlendirilecek ve 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olacak.

Oppo A77‘de dahili bellek 64GB iken RAM 4GB’tır. Yakışıklı cihazda ayrıca bir 13MP ana kamera ve birde 16MP selfie kamera bulunuyor. Akıllı telefon çift SIM desteği sunuyor ve 3,200mAh pil içeriyor.

Raporlar cihazın bu ayın sonlarında (konuşulan tarih 26 Mayıs) başlayacağını ve Tayvan’ın bunu alan ilk pazar olacağını söylediler. Şu anda Oppo A77 fiyatının ne kadar olacağı hakkında hiçbir bilgi yok. Gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz.