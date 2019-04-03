Oppo A7n Tanıtıldı – İşte Özellikleri ve Fiyatı

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, yeni akıllı telefonları için farklı bir strateji izlemeye başladı. Marka ana serileri tanıtmasının ardından, ana seriler için değiştirilmiş versiyonlar için de tanıtım yapıyor. İşte bu telefonlardan birisi Oppo A7n modeli akıllı telefonlar.

Oppo A7n Tasarımı Nasıl?

Geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan Oppo A5s akıllı telefonunun yeni bir versiyonu olarak karşımız acıkan Oppo A7n akıllı telefonları, mini tasarım iyileştirmeleriyle geliyor. Yine bu modelde de su damlası çentik alanına yer veriliyor. Su damlası şeklinde çentik alanı, genel ekran kullanım alanının bir hayli yükselmesini sağlamış gibi gözüküyor.

Dana net görüntü için çentik alanının etrafındaki siyah çerçeve bölümü de küçültülmüş durumda. Bunun dışında alt kısımda yer alan çerçeve kullanımı devam ediyor. Yine bir değişiklik söz konusu değil. Arka kapağa geçtiğimizde de hemen hemen aynı tasarımı görüyoruz. Çift kameranın yan yana kullanıldığı telefonda, kameraların hemen yanında bir flaş ışığına yer veriliyor.

Bunun dışında parmak izi sensörlerinin de kameraların hemen altında yer aldığını görüyoruz. Son detay parmak izi sensörlerinin altında yer alan Oppo logosu. Bunun dışında bir detay ya da tasarım değişikliği söz konusu değil.

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Oppo A7n Teknik Özellikleri

Teknik özellikler dediğimiz zaman da amiral gemisi modelleri kadar değil ancak genel olarak başarılı bir telefon sunulmuş. Oppo A7n içerisinde MediaTek Helio P35 işlemcilerine yer veriliyor. Yeni nesil işlemciler, 2.3 GHz hız değerine sahip. 8 çekirdekli işlemcilerle beraber gelen grafik birimi de IMG PowerVR GE8320 serisi.

4 GB RAM bellek miktarının kullanıldığı telefonun ekran kısmında ise 6.2 inç değeri var. HD+ çözünürlüğündeki ekran LCD teknolojisinde. 13 MP değerinde ana arka kamera, buna ek olarak 2 MP değerinde ikinci kamerası ve 4320 mAh değerinde bataryalarıyla yeni akıllı telefonların ne zaman satışa çıkacağı konusunda da bir bilgi bulunmuyor.

Henüz fiyat için de çıkış tarihi için de bir açıklama yapılmadı. Ayrıca bu modelin Çin içerisine satışa çıkacak olan bir akıllı telefon olmasını bekliyoruz.