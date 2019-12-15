Oppo A8 Özellikleri Ortaya Çıktı

Uygun fiyatlı akıllı telefon modellerine Oppo A8 serisini de ekleyecek olan Oppo’nun yeni akıllı telefon modelleri bu kez TENAA üzerinde ortaya çıktı. TENAA üzerinden ortaya çıkan kayıtlar, hem tasarımın detaylarını ortaya çıkarmış oldu hem de yeni akıllı telefonların özelliklerini ortaya çıkarmış oldu.

TENAA üzerinden ortaya çıkan görsellere göre Oppo A8 akıllı telefonlarında su damlası çentik alanı sunulacak. Arka kısımda üst üste 3 kameranın ve bir de flaş ışığının yer aldığı akıllı telefonun, tam olarak ortalanmış parmak izi sensörü sunduğunu da göreceğiz.

Oppo A8 Teknik Özellikleri

Tasarımı kısmında önemli bir değişiklik sunulmayacak gibi gözüküyor olsa da yeni akıllı telefonların özellikleri dikkat çekici. Buna göre telefonda 6.5 inçlik bir ekran paneli sunulacak. Ekranın çözünürlük değeri ise Full HD+ olacak.

İşlemci kısmında kesin bilgiler yok ancak telefonun 8 çekirdekli bir işlemci kullanacağı söyleniyor. TENAA kayıtlarına göre yeni akıllı telefonlarda 2.3 GHz çekirdek hızına yer verilecek. 4 GB RAM miktarı ve 128 GB depolama alanı ise standart olarak gelen özellikler arasında yer alacak.

Oppo A8 kamera kısmında ise daha iddialı bir model olacak. Muhtemelen yeni seri akıllı telefonlarda 12 MP ana arka kamera sunulacak. Ana arka kameranın dışında 8 MP değerinde ikinci bir kamera ve 2 MP değerinde de üçüncü bir kamera bulunacak. Toplamda 3 arka kameranın bulunacağı telefonun 8 MP değerinde tek bir ön kamerasının olacağını ve Android 9 işletim sistemiyle çıkış yapılacağını da ekleyelim.

Fiyat ve diğer teknik özellikler konusunda ise yakın zamanda yapılacak olan tanıtımı bekleyeceğiz. Oppo A8 için tanıtımın 2020 yılının ilk çeyreğinde yapılması söz konusu olacak.